Yeşilçam'ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal'dan Türkan Şoray'a "dev" isimlerin gerçek boyları şoke etti!

PEKİ GÜNÜMÜZ YILDIZLARININ BOYU KAÇ?

Kendi alanında birçok başarılı işe imza atmış ünlülerin fiziksel özellikleriyle ilgili sıklıkla gündeme gelen çeşitli konu başlıkları var! Estetikleri, kiloları veya incelik ölçütleri... Peki boyları? Adeta devleşen isimlerin aslında boylarını duyduğunuzda isimlerin önüne geçemediğini görecek ve çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler dünyasının boylarıyla güzellik kıstaslarını yerle bir eden isimleri...