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Yeşilçam'ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal'dan Türkan Şoray'a "dev" isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Yıllarca siyah-beyaz ekranlarda ve sinema perdelerinde izlediğimiz Yeşilçam efsaneleri, yalnızca oyunculuklarıyla değil, fiziksel özellikleriyle de merak konusu oldu. Tarık Akan'dan Kemal Sunal'a, Türkan Şoray'dan Türkan Şoray'a kadar Türk sinemasının unutulmaz isimlerinin gerçek boylarını hiç merak ettiniz mi?

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 18:11
Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Ekrandaki duruşları nedeniyle gerçek boyları sık sık merak edilen Yeşilçam yıldızlarının ölçümleri şaşırtıyor. Kimi tahmin edilenden çok daha uzun, kimi ise boyundan büyük başarılara imza attı. İşte Yeşilçam'ın metrelerle ölçülen, başarılarıyla ölçülemeyen boyları…

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Adile Naşit - 1.45 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Türkan Şoray - 1.64 m

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Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Filiz Akın - 1.66 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Zeki Alasya - 1.67 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Gülşen Bubikoğlu - 1.74 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Hülya Koçyiğit - 1.74 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Şener Şen - 1.75 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Sadri Alışık - 1.78 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Ayhan Işık - 1.78 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Kartal Tibet - 1.80 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Kadir İnanır - 1.80 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

İzzet Günay - 1.80 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Cüneyt Arkın - 1.82 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Ekrem Bora - 1.86 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Ediz Hun - 1.87 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Kemal Sunal - 1.88 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

Tarık Akan - 1.92 m

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

PEKİ GÜNÜMÜZ YILDIZLARININ BOYU KAÇ?

Kendi alanında birçok başarılı işe imza atmış ünlülerin fiziksel özellikleriyle ilgili sıklıkla gündeme gelen çeşitli konu başlıkları var! Estetikleri, kiloları veya incelik ölçütleri... Peki boyları? Adeta devleşen isimlerin aslında boylarını duyduğunuzda isimlerin önüne geçemediğini görecek ve çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler dünyasının boylarıyla güzellik kıstaslarını yerle bir eden isimleri...

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

SEVDA ERGİNCİ

Genç oyuncu minyonluğu yüzünden de belli olsa da 1.59'luk boyuyla olduğu gibi yeteneği de ilgi topluyor.

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

ECE SEÇKİN

Şarkılarıyla herkesin diline pelesenk olan isimlerden Ece Seçkin'in 1.55 olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

SİMGE SAĞIN

"Aşkın Olayım" şarkısıyla aylarca dillerden düşmeyen, Icardi hayranlığıyla bilinen Simge Sağın ise 1.58 boyunda.

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

NİL KARAİBRAHİMGİL

Sahnede şarkılarıyla adeta devleşen bir isim olan Nil Karaibrahimgil'in boyunun 1.55 olduğunu duyan ise inanamıyor.

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

ÖZGE ÖZDER

Oyunculuğuyla her projesinde kendisinden söz ettiren Özge Özder'in boyu ise 1.58.

Yeşilçam’ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal’dan Türkan Şoray’a dev isimlerin gerçek boyları şoke etti!

SEREN SERENGİL

Seren Serengil'in boyunun 1.59 olduğunu biliyor muydunuz peki?