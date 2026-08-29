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Yeşilçam'ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal'dan Türkan Şoray'a 'dev' isimlerin gerçek boyları şoke etti!
Yeşilçam'ın yıldızları meğer ne kadar uzunmuş! Kemal Sunal'dan Türkan Şoray'a "dev" isimlerin gerçek boyları şoke etti!
Yıllarca siyah-beyaz ekranlarda ve sinema perdelerinde izlediğimiz Yeşilçam efsaneleri, yalnızca oyunculuklarıyla değil, fiziksel özellikleriyle de merak konusu oldu. Tarık Akan'dan Kemal Sunal'a, Türkan Şoray'dan Türkan Şoray'a kadar Türk sinemasının unutulmaz isimlerinin gerçek boylarını hiç merak ettiniz mi?
Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 18:11