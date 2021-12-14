Yıldo lakaplı Ahmet Yıldırım Benayyat’ın son hali olay oldu! İşte Yıldo’nun yeni imajı!

1965 yılında Boluspor'un kuruluşuyla birlikte Boluspor A takımında futbol oynayan ve spor hayatını bıraktıktan sonra televizyon yıldızı olan Yıldo lakaplı Ahmet Yıldırım Benayyat'ın son hali, görenleri şaşırttı.
Yıldo, 18 Ekim 1945 tarihinde Konya, Ereğli'de doğdu. Tahsil hayatı babasının mesleği dolayısıyla birkaç şehirde geçti. Liseyi Ankara'da Cumhuriyet Lisesi'nde okudu.
O yıllarda voleybola başladı. Ayrıca futbol da oynadığı için 1965 yılında Boluspor'a futbolcu olarak transfer olduğundan Bolu Lisesi'nden mezun oldu.
1962 yılında gençler Türkiye 400 metre engelli rekorunu kırdı. Voleybol oynarken Boluspor'a futbolcu olarak transfer oldu.
1967 yılında futbol oynarken tekrar voleybola dönen Yıldo, Galatasaray Spor Kulübü'nün voleybol takımında oynadı.
"Yıldo" lakabı ilk defa arkadaşı milli voleybolcu Yavuz Işılay tarafından Galatasaray voleybol takımında oynarken takıldı.