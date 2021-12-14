Yıldo lakaplı Ahmet Yıldırım Benayyat’ın son hali olay oldu! İşte Yıldo’nun yeni imajı!

Yıldo , 18 Ekim 1945 tarihinde Konya, Ereğli'de doğdu. Tahsil hayatı babasının mesleği dolayısıyla birkaç şehirde geçti. Liseyi Ankara'da Cumhuriyet Lisesi'nde okudu.

O yıllarda voleybola başladı. Ayrıca futbol da oynadığı için 1965 yılında Boluspor'a futbolcu olarak transfer olduğundan Bolu Lisesi'nden mezun oldu.