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Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre'den hayran bırakan tatil pozu!
Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre'den hayran bırakan tatil pozu!
Türk sineması ve televizyonunun usta ismi Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından paylaştığı doğal tatil karesiyle yaz enerjisini takipçileriyle paylaştı. Gözlüğü ve neşeli tavrıyla dikkat çeken usta oyuncunun tekne pozu hayranlarını mest etti...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:59