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Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre'den hayran bırakan tatil pozu!

Türk sineması ve televizyonunun usta ismi Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından paylaştığı doğal tatil karesiyle yaz enerjisini takipçileriyle paylaştı. Gözlüğü ve neşeli tavrıyla dikkat çeken usta oyuncunun tekne pozu hayranlarını mest etti...

Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:59
Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Türk sinema ve televizyon tarihinin en özel isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, yarım asrı aşan kariyeriyle izleyicinin hafızasında silinmez bir yer edindi.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

1960'lı yılların başında beyaz perdeye adım atan usta oyuncu, yıllar içinde hem sinema filmleri hem de televizyon dizilerinde unutulmaz karakterlere hayat verdi. "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Firdevs Yöreoğlu rolüyle geniş kitlelerin yeniden dikkatini çeken Çehre, ardından "Muhteşem Yüzyıl" da canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan karakteriyle de büyük beğeni topladı.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Son olarak tekne tatiline çıkan 82 yaşındaki Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yaz pozuyla hayranlarının beğenisine sundu.

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Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Filtresiz ve neşeli haliyle dikkat çeken usta sanatçı, her zamanki zarafeti ve enerjisiyle takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Öter yandan usta sanatçı, katıldığı bir programda kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çehre, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde yer alan ve karakterinin hikayesinin sona erdiği bölümü hiç izlemediğini söyledi. Bu tercihin ardında ise yıllardır aşamadığı bir korkunun yattığını dile getirmişti.

"ÖLÜME KARŞI BİR KORKUM VAR"

Usta oyuncu, bu konudaki hassasiyetini açık sözlülükle paylaşarak, "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

VASİYETİNİ HAZIRLAMIŞTI

Tüm bu korkularına rağmen hayatın gerçeklerini görmezden gelmediğini vurgulayan Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından önemli bir karar aldığını da ilk kez açıklamıştı. Yaklaşık 10 yıl önce vasiyetini hazırladığını belirten usta isim, bu adımı atmasının ardında kimseyi zor durumda bırakmama düşüncesinin yattığını söyledi. Çehre, vasiyetinin içeriği hakkında ise detay vermemeyi tercih etmişti.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz?

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

DEMET ŞENER

Zarif duruşu, kendine özgü tarzı ve etkileyici enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren Demet Şener, her zaman dikkat çeken bir isim oldu.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Sosyal medyadaki paylaşımları, şık kombinleri ve kendine has tavırlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü manken, özel yaşamında da titizlikten ödün vermeyen kişiliğiyle biliniyor.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Ancak Şener hakkındaki bir gerçekle magazin gündemine gelmişti.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetmişti.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm"

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Ünlü ismin tuvalet kağıdı takıntısı kısa sürede gündem olmuştu...

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

BAHAR ŞAHİN

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıklamıştı.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullanmıştı.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Ünlü oyuncu, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." sözleriyle dikkat çekmişti.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden olmuştu.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

ŞARKICI ALTAY

2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı "Berduş" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Uzun yıllardır müzik yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, magazin dünyasından genellikle uzak durmayı tercih ediyor.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Altay, daha çok sahne performansları ve kariyerine dair projeleriyle gündeme geliyor. Ancak ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda, bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir alışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

BANDANASIZ KONSERE ÇIKMIYOR!

Altay'ın konserlerinde vazgeçilmezi haline gelen bandanası, adeta onun sahne ritüelinin bir parçası.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Ünlü şarkıcının sahneye bandanasız çıkmadığı öğrenilirken, bu alışkanlığın ardındaki sebep de merak konusu oldu.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

"BİR NEVİ BENİM UĞURUM"

Katıldığı bir konserde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Altay, bandananın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Bandanam sahneye çıkarken hep var. Aslında bir nevi benim uğurum. İsteyen tüm dostlarıma da hediye ediyorum"
ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar geçiyor ama o hiç değişmiyor... 82 yaşındaki Nebahat Çehre’den hayran bırakan tatil pozu!

Başarılı şarkıcının ortaya çıkan bu takıntısı, kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.