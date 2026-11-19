Trend Galeri Trend Magazin Yıllar geçti, güzelliğinden bir şey kaybetmedi! Bizim Evin Halleri'nin yıldızı Berfu Öngören son haliyle mest etti...

Yıllar geçti, güzelliğinden bir şey kaybetmedi! Bizim Evin Halleri'nin yıldızı Berfu Öngören son haliyle mest etti...

Uzun yıllar ekranlarda yer alan Bizim Evin Halleri dizisindeki Misket rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında özel bir yer edinen Berfu Öngören, kariyer yolculuğu ve değişimiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, 45 yaşına girmesiyle birlikte ortaya çıkan son görüntüsüyle sosyal medyada merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 19.11.2026 08:08 Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 08:17