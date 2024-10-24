Trend Galeri Trend Magazin

Yıllar ona da zalim davrandı! Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs değişimiyle olay oldu!

85 yaşındaki Türk sineması sanatçısı Lale Belkıs, değişimiyle gündem oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan Yeşilçam'ın kötü kadınını görenler asla tanıyamadı. Usta sanatçının aynı zamanda Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu biliyor muydunuz? Daha önce verdiği röportajda aslında hiç oyuncu olmak istemediğini dile getiren Lale Belkıs, gelen tekliflere hep hayır demiş. İlerleyen zamanda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun teklifine karşı koyamamış ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamıştı. İşte efsane oyuncu Lale Belkıs'ın son hali…

Giriş Tarihi: 24.10.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:16
Yıllar ona da zalim davrandı! Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs değişimiyle olay oldu!

Uzun yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü Yeşilçam artistlerinden Lale Belkıs sosyal medyanın gündeminde.

Yıllar ona da zalim davrandı! Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs değişimiyle olay oldu!

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs canlandırdığı kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılmıştı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırlamıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetmişti…

'LALE' İSMİNİ DEVRİM VERDİ'

Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söylemişti.

Rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuşmuştu.Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum.

Yıllar ona da zalim davrandı! Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs değişimiyle olay oldu!

Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar.

Yıllar ona da zalim davrandı! Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs değişimiyle olay oldu!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın usta ismi Lale Belkıs'ın son hali hayranlarının beğenisini aldı.

Yıllar ona da zalim davrandı! Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs değişimiyle olay oldu!

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

SON DAKİKA SON DAKİKA