Yıllar ona da zalim davrandı! Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs değişimiyle olay oldu!

85 yaşındaki Türk sineması sanatçısı Lale Belkıs, değişimiyle gündem oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan Yeşilçam'ın kötü kadınını görenler asla tanıyamadı. Usta sanatçının aynı zamanda Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu biliyor muydunuz? Daha önce verdiği röportajda aslında hiç oyuncu olmak istemediğini dile getiren Lale Belkıs, gelen tekliflere hep hayır demiş. İlerleyen zamanda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun teklifine karşı koyamamış ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamıştı. İşte efsane oyuncu Lale Belkıs'ın son hali…