Yıllar önce uyarılmıştık! İşte Haluk Levent'in kabarık suç dosyası...
Mevlüt Tezel bu köşe yazısında, Türkiye'nin gündemine oturan Haluk Levent ve AHBAP hakkındaki sarsıcı dolandırıcılık iddialarını geçmişteki adli vakaları ve uyarıları hatırlatarak sert bir dille masaya yatırıyor. Yazının devamında ise İspanya'nın rakiplerine nefes aldırmayan Dünya Kupası zaferini futbolseverler için yorumlarken, elektrikli araç kullanımında yaşanan rekor artışın hem ekonomik hem de çevresel faydalarına dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 06:31