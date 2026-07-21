Yıllar önce uyarılmıştık! İşte Haluk Levent’in kabarık suç dosyası...

6 Şubat depreminde Kızılay'ın başındaki kişinin çadır satmak gibi saçma sapan işlere karışması Levent'in işine yaramıştı. Oluşan tepkiyi çok iyi kullandı!

Özellikle muhalif kesim, Levent'e çok inandı. Çünkü onların gözünde Levent, İzmir Marşı okuyan, Atatürk sevdalısı bir muhalifti!

Özellikle iktidara kızan insanların yardım paraları kumar bağımlısı Levent'e aktı!

O da güya topladığı paraları yardıma muhtaç olanlara tek tek ulaştırıyor, evler yapıyor, büyük bir organizasyonu yönetiyordu!

Levent toplanan paranın denetlendiğini iddia ediyor ve sürekli AHBAP'taki yöneticilik görevini bırakacağını söylüyordu ama hiç bırakmadı!

En acıklısı ise kamuoyu anketlerinde Levent'in sürekli Türkiye'nin en güvenilir insanı çıkmasıydı!

Aslında ünlü şarkıcıyı tanıyanlar onun nasıl iflah olmaz bir kumar bağımlısı olduğunu biliyordu ama çok az kişi bu durumdan bahsediyordu.