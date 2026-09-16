Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Bugün Nâlân, 90'ların efsaneleşmiş sesi olmasının yanı sıra, yeni projeler ve şarkılarla müzik hayatına devam ediyor. 2019 ve sonrası dönemde "Aşk Senin Neyine", "Deli Aşk", "Rüya" ve "Kıskanırım Seni Ben" gibi single çalışmalarıyla eski hayranlarını sevindirdiği gibi, yeni nesil dinleyiciler tarafından da keşfedilmeye devam ediyor.