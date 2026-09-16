Trend Galeri Trend Magazin Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Caner Kurtaran'ın ayrılığı sonrası Şevket karakterini devralan Hasan Küçükçetin'in ekranlardan uzak sürdürdüğü yeni yaşamı ve güncel mesleği yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 15:26
Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz projelerinden Yaprak Dökümü, 2006 ile 2010 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estirerek izlenme rekorları kırdı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Fenomen yapım, etkileyici hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla günümüzde de sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Dizinin yayınlandığı süreçte hafızalara kazınan belirgin detaylarından biri ise Şevket karakterindeki radikal değişim olmuştu. Başlangıçta Caner Kurtaran'ın hayat verdiği bu rol, 97. bölümde Hasan Küçükçetin'e devredildi. Yaşanan bu beklenmedik oyuncu değişikliği o dönemde geniş yankı uyandırmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu kadro değişimi bugün konuşulurken, ekran vedasının ardından gözlerden uzak yaşayan ikinci Şevket'in şimdiki hayatı merak konusu oldu.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Bir süredir televizyon projelerinde görünmeyen Küçükçetin, gözlerden uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Oyunculuk kariyerine devam etse de daha sakin ve popülerlikten uzak bir yol izleyen Küçükçetin, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Başarılı oyuncu sevenleri tarafından hala 'ikinci Şevket' sözüyle hafızalarda yer ediniyor...

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

PEKİ 90'LARIN GÜZEL ŞARKICISI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

90'lı yılların popüler sahnelerinden biri olan Nâlân, gerçek adıyla Emine Nâlân Tokyürek, 15 Kasım 1973 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Polis bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü kızı olarak dünyaya gelen Nâlân, henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte babasının tayini nedeniyle İstanbul'a taşındı. İlkokula İstanbul'da başlasa da, beşinci sınıftan sonra Afyonkarahisar'a taşınarak eğitimine burada devam etti.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Nâlân, 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda ortaokula adım attı ve kanun eğitimi almaya başladı. Lise ve üniversite yıllarında şan bölümünde eğitimini sürdürerek klasik Türk müziği konusunda sağlam bir altyapı kazandı. Üniversite yıllarında okul arkadaşlarıyla Beşiktaş Sokak Bar'da sahne alarak ilk sahne deneyimini yaşadı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Profesyonel kariyeri 1993 yılında birkaç farklı sahnede başladı. O dönem ünlü müzik adamı Garo Mafyan, hazırladığı albüm için bir solist arayışındaydı ve Nâlân'ı sahnede dinledikten sonra albümü onun okumasını istedi. Böylece kısa sürede ilk albümü için hazırlıklar tamamlandı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

1994 yılında yayınlanan "Of Aman" albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Nâlân, uzun yıllar "Of Aman Nalan" adıyla anıldı. Kariyeri boyunca menajerliğini Halis Bütünley üstlendi ve hemen her albümünden en az bir hit şarkı çıkarmayı başardı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Kendi şarkılarını yazıp besteleyen Nâlân, 2007 yılında Türk Sanat Müziği eserlerini yorumladığı "Türk Sineması Klasikleri" albümüyle farklı bir müzik yolculuğuna da imza attı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

İŞTE SON HALİ!

Dokuzuncu stüdyo albümü "Demode" ise 3 Mart 2009'da Seyhan Müzik etiketiyle çıktı. Albümden "Yaralıyım", "Mnyk" ve "Söz Verdik Biz Allah'a" şarkıları için klipler çekildi ve dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ayrıca Şükrü Tunar tribute albümünde de "Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım" şarkısıyla yer aldı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Bugün Nâlân, 90'ların efsaneleşmiş sesi olmasının yanı sıra, yeni projeler ve şarkılarla müzik hayatına devam ediyor. 2019 ve sonrası dönemde "Aşk Senin Neyine", "Deli Aşk", "Rüya" ve "Kıskanırım Seni Ben" gibi single çalışmalarıyla eski hayranlarını sevindirdiği gibi, yeni nesil dinleyiciler tarafından da keşfedilmeye devam ediyor.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Nâlân, hem sahnede hem de stüdyoda müzik tutkusunu canlı tutan isimlerden biri olarak müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Asya, gerçek adıyla Tülay Keçialan, 1 Mart 1965'te Eskişehir'de dünyaya geldi.

1990'ların duygusal pop müziğinin sembollerinden biri haline gelen Asya, Nilüfer'in desteğiyle başladığı profesyonel müzik yolculuğunu, yıllar içinde unutulmaz hitlerle taçlandırdı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

MÜZİĞE ESKİŞEHİR'DE BAŞLADI

Ahmet ve Şencan Keçialan çiftinin kızı olarak doğan Asya'nın müzik tutkusunun temelleri, Eskişehir'deki çocukluk yıllarında atıldı. Ortaokul döneminde Eskişehir Halk Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi aldı ve Ahmet Kanatlı Lisesi yıllarında Milliyet Gazetesi Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Türk Halk Müziği dalında birincilik kazandı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Liseden sonra Bodrum'da sahne almaya başlayan genç sanatçı, o dönemde Tülay Saygın adını kullanıyordu. Ünlü müzisyen İlhan Feyman'ın davetiyle Ankara'ya taşınarak profesyonel müzik hayatına adım attı.

1980'li yıllarda Grup Angora'nın solisti olarak otellerin roof barlarında İngilizce repertuvarıyla sahne aldı ve TRT Ankara'da yayımlanan çocuk programlarında müzik yaptı.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

EUROVİSİON VE NİLÜFER DÖNEMİ

1990 yılında Eurovision Türkiye Finali'ne "Zamanda Gezinti" adlı şarkıyla katılan Tülay Saygın, aynı sahneyi Sertab Erener, İzel, Fatih Erkoç gibi önemli isimlerle paylaştı. Her ne kadar yarışmayı kazanamasa da performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Bu performansı izleyen Nilüfer, genç sanatçının sesine hayran kaldı ve onu vokalist olarak ekibine dahil etti. Dört yıl boyunca Nilüfer'e sahnede ve albümlerinde eşlik eden Asya, bu dönemde müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

1992 yılında İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda "Haykır Sevda Dağlarına" adlı şarkısıyla birincilik kazanan sanatçı, adını geniş kitlelere duyurdu.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Asya İsmiyle Parlayan Yıldız

1994 yılında Nilüfer'in prodüktörlüğünde yayımlanan "Asya" albümüyle sahne adını değiştiren sanatçı, "Vurulmuşum Sana", "Yoksun Sen" ve "Romantik Aşk" gibi şarkılarla 90'ların en popüler kadın vokallerinden biri oldu.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

1996'da çıkan ikinci albümünde yer alan "Beni Aldattın" büyük bir hit haline geldi. 1999'da yayımladığı "Masum" albümü, sanatçının olgun dönemine geçişini simgeledi. Aynı yıllarda iş insanı Şevki Kaygusuz ile evlenen Asya'nın bu evlilikten Aslı adında bir kızı dünyaya geldi.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

2000'lerden Günümüze: İşte Son Hali!

2002'de "Dönmem Yolumdan", 2007'de ise "Aşktır Beni Güzel Yapan" albümlerini çıkaran Asya, söz yazarlığı yönünü de ön plana çıkardı. 2014 tarihli "Aşk İz Bırakır" albümüyle müzikteki kalıcı yerini pekiştirdi.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

Son yıllarda müzik üretimine tekli formatında devam eden sanatçı, 2020'de "Unutup Gitti", 2022'de "Bizim Hikayemiz", 2025'te ise "Hatıran Yeter" ve Ege ile birlikte "Yalan Oldu" şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.

Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...

90'LARA DAMGA VURMUŞ BİR DİĞER İSİM: FERDA ANIL YARKIN

21 Ağustos 1970 doğumlu sanatçı, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. Babası Deniz Astsubayı ve bestekâr Kamuran Yarkın, ağabeyleri Ferruh ve Fahrettin Yarkın ise "Yarkın Ritm Grubu"nun kurucularındandı.