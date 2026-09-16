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Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...
Yıllar onu da değiştirdi! ‘Yaprak Dökümü’nün ikinci Şevket’i Hasan Küçükçetin’in son hali ortaya çıktı...
Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Caner Kurtaran'ın ayrılığı sonrası Şevket karakterini devralan Hasan Küçükçetin'in ekranlardan uzak sürdürdüğü yeni yaşamı ve güncel mesleği yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 15:26