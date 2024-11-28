Yıllar onun güzelliğinden hiçbir şey almadı! 61 yaşındaki Aydan Şener sosyal medyayı salladı!

Usta sanatçı Aydan Şener, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen tescilli güzellerimizden. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu yine sosyal medyada gündem oldu. 61 yaşındaki Aydan Şener'in son hali sosyal medyaya damga vurdu. Fit hali ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aydan Şener'e yorum ve beğeni yağdı. Efsane sanatçı 'Çalıkuşu' dizisinde 'Feride' karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Çalışkuşu Feride, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. İşte son hali…