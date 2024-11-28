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Yıllar onun güzelliğinden hiçbir şey almadı! 61 yaşındaki Aydan Şener sosyal medyayı salladı!

Usta sanatçı Aydan Şener, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen tescilli güzellerimizden. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu yine sosyal medyada gündem oldu. 61 yaşındaki Aydan Şener'in son hali sosyal medyaya damga vurdu. Fit hali ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aydan Şener'e yorum ve beğeni yağdı. Efsane sanatçı 'Çalıkuşu' dizisinde 'Feride' karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Çalışkuşu Feride, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. İşte son hali…

Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:08
Yıllar onun güzelliğinden hiçbir şey almadı! 61 yaşındaki Aydan Şener sosyal medyayı salladı!

Aydan Şener, sosyal medyada gündem oldu. İşte 61 yaşındaki sanatçı Aydan Şener'in son hali...

Yıllar onun güzelliğinden hiçbir şey almadı! 61 yaşındaki Aydan Şener sosyal medyayı salladı!

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

Yıllar onun güzelliğinden hiçbir şey almadı! 61 yaşındaki Aydan Şener sosyal medyayı salladı!

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Yıllar onun güzelliğinden hiçbir şey almadı! 61 yaşındaki Aydan Şener sosyal medyayı salladı!

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

Yıllar onun güzelliğinden hiçbir şey almadı! 61 yaşındaki Aydan Şener sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan 61 yaşındaki Aydan Şener'in son paylaşımı olay oldu.

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