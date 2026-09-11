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Yıllar sonra Instagram'a adım atmıştı! Jennifer Lawrence'tan takipçilerine gözdağı: 'Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!'
Yıllar sonra Instagram'a adım atmıştı! Jennifer Lawrence'tan takipçilerine gözdağı: "Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!"
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, yıllardır süren sosyal medya sessizliğini bozarak Instagram'a katıldı. Ünlü yıldızın ilk paylaşımı ise yine kendine has mizahıyla gündem oldu.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:03