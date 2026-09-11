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Yıllar sonra Instagram'a adım atmıştı! Jennifer Lawrence'tan takipçilerine gözdağı: "Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!"

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, yıllardır süren sosyal medya sessizliğini bozarak Instagram'a katıldı. Ünlü yıldızın ilk paylaşımı ise yine kendine has mizahıyla gündem oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:03
Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!
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Hollywood dünyasının samimi tavırları, ödül törenlerinde yaptığı sempatik gafları ve dobrasılığıyla bilinen neşeli ismi Jennifer Lawrence, yıllardır sinema sektörünün en çok konuşulan yüzleri arasında yer alıyor.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

Açlık Oyunları serisiyle küresel bir fenomene dönüşen, ardından Umut Işığım filmindeki performansıyla genç yaşta Oscar ödülünü kucaklayan başarılı aktör; Kızıl Serçe ve Uzay Yolcuları gibi dev yapımlarla kariyerindeki zirve konumunu sağlamlaştırdı.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

Tüm bu küresel şöhrete, kırmızı halıdaki neşeli hallerine ve milyonlarca hayranının yoğun ilgisine rağmen başarılı oyuncu, on yılı aşkın bir süredir sosyal medya platformlarına karşı belirgin bir mesafe koyuyordu.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

Dijital dünyanın karmaşasından uzak duran ve özel hayatını gözlerden ırak yaşamayı seçen Lawrence, en sonunda bu köklü kuralını bozma kararı aldı.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

KULLANICI ADINI BAŞKASINA KAPTIRINCA MİZAHA SARILDI

Dünyaca ünlü yıldız, @jlaw kullanıcı adıyla doğrulanmış bir profil açarak Instagram dünyasına adımı attı. Ancak bu katılış, oyuncunun kendine has mizah anlayışına yakışır bir detayla gerçekleşti.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

Kendi adını taşıyan @jenniferlawrence hesabını kullanmak isteyen oyuncu, bu adın yıllar önce başka bir kullanıcı tarafından alındığını gördü. Profilinde "Ünlü değilim ama ünlü bir ismim var" yazan bu hesabı fark eden Lawrence, durumu hiç dert etmedi.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

Kendi profil biyografisine kısaca "jenniferlawrence adı alınmıştı" notunu düşerek takipçilerini tebessüm ettiren bir açıklama sundu.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

SIFIR PAYLAŞIMLA RAKAMLAR KATLANDI

Hesabına henüz tek bir fotoğraf veya video dahi yüklemeyen ünlü oyuncunun profili, açıldığı andan itibaren yoğun bir etkileşim dalgasıyla karşılaştı.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

Profilinde hiç gönderi bulunmamasına rağmen takipçi sayısı kısa sürede 650 bin seviyesine ulaştı. Mütevazı bir takip listesi oluşturan yıldız isim, şu an için yalnızca 45 kişiyi takip ediyor.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

Tek bir paylaşım yapmadan ulaştığı bu kitleyle dijital alanda varlığını hissettiren oyuncunun, hesabından yapacağı ilk paylaşım merakla bekleniyordu.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ!

Platformdaki ilk paylaşımı merakla beklenen Jennifer Lawrence, yüklediği video ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi bir kez daha başardı.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

"TEK BİR KÖTÜ YORUMDA HESABI KAPATIRIM!"

Sosyal medyaya uyum sağlama sürecini esprili bir dille anlatan Jennifer Lawrence, yayınladığı videoda takipçilerine eğlenceli bir uyarıda bulundu. Şansını denemek için bu platforma girdiğini belirten dünyaca ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Evet. Buraya bir şans veriyorum. Ve eğer biri olumsuz bir şey söylerse, bırakırım. Anında. Soru dahi sorulmadan... Eğer biri kötü bir şey düşünürse bile, anlarım. Anlarım ve bırakırım"

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

"YORUMLAR BEBEĞİ OLUMSUZ ETKİLER"

Lawrence, eğlenceli gözdağına hikayesinde yer verdiği esprili paylaşımla devam etti. Paylaştığı mesajda yer alan, "Lütfen acımasız veya saldırgan yorumların bebeği olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. O benim. Bebek benim" sözleri kısa sürede viral oldu.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

HAYRANLARINDAN BÜYÜLEYİCİ DESTEK

Samimi ve doğal halleriyle bilinen Lawrence'ın bu esprili "tehdidi", kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Biyografi kısmındaki esprili detaylar ve ilk videosundaki samimi tavırlarıyla sosyal medyaya damga vuran oyuncunun paylaşımının altına binlerce destek ve sevgi yorumu yağdı. Hayranları, ünlü yıldızın hesabı kapatmaması için adeta pozitif yorum yağmuruna başlattı.

Yıllar sonra Instagram’a adım atmıştı! Jennifer Lawrence’tan takipçilerine gözdağı: Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!

Lawrence'ın, yaptığı paylaşımların ardından takipçisi sayısı kısa sürede 3.5 milyona ulaştı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör