Yıllar sonra Instagram'a adım atmıştı! Jennifer Lawrence'tan takipçilerine gözdağı: "Olumsuz tek yorumda anında bırakırım!"

"TEK BİR KÖTÜ YORUMDA HESABI KAPATIRIM!"

Sosyal medyaya uyum sağlama sürecini esprili bir dille anlatan Jennifer Lawrence, yayınladığı videoda takipçilerine eğlenceli bir uyarıda bulundu. Şansını denemek için bu platforma girdiğini belirten dünyaca ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Evet. Buraya bir şans veriyorum. Ve eğer biri olumsuz bir şey söylerse, bırakırım. Anında. Soru dahi sorulmadan... Eğer biri kötü bir şey düşünürse bile, anlarım. Anlarım ve bırakırım"