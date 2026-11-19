YILBAŞI KUTLAMALARI BAŞINI YAKTI

Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturma kapsamında eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticisi Selim Demir, gözaltına alınmıştı. Eşi Tuvana Büyükçınar Demir ile ortağı olduğu şirketinin Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde belediyeden 20 ihale aldığı ve bu ihalelerin dönemin kuruyla yaklaşık 40 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülmüştü. O dönem Nişantaşı'ndaki yılbaşı kutlamalarının organizasyonunda da imzası olan Selim Demir, rüşvet, suç örgütüne üyelik ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin soruşturmada, diğer sekiz şüpheli ile birlikte tutuklandı.