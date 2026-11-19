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Yıllar sonra kalbinin kapılarını açmıştı! Sosyetik Sevil Sabancı'dan sürpriz ayrılık: Yaz aşkı bitti...
Yıllar sonra kalbinin kapılarını açmıştı! Sosyetik Sevil Sabancı'dan sürpriz ayrılık: Yaz aşkı bitti...
Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz yaz başında bozmuş ve iş dünyasının tanınmış ailelerinden Faruk Yalçın'ın oğlu İsmail Yalçın'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Gözlerden uzak bir şekilde devam eden ve basına tek bir kare dahi yansımayan bu gizemli ilişkiden beklenmedik bir haber geldi. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 06:50