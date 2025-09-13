Yıllar sonra sahneye çıktı! Mekanda şarkı söylerken böyle görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın son hali olay oldu

Yarışma sonrası büyük bir ün kazanan Karagözoğlu, Bir Şarkısın Sen programı yayımlandığı dönemde sadece 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer edinmişti. Berna Karagözoğlu, katıldığı bu şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" olarak tanınmış ve kısa bir süre içinde herkesin tanıdığı, sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.