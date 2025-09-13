Trend Galeri Trend Magazin Yıllar sonra sahneye çıktı! Mekanda şarkı söylerken böyle görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın son hali olay oldu

Bir dönem renkli kişiliği ve sempatik tavırlarıyla sosyal medyada adını duyuran Fındık Kurdu Berna, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. 25 yaşındaki fenomen, bu kez bir mekanda sahne alırken objektiflere takıldı. Şarkı söylerkenki neşeli halleriyle izleyenleri coşturan Berna'nın son hali ise görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:37
Bir zamanlar büyük ilgiyle izlenen şarkı yarışması Bir Şarkısın Sen'in yarışmacıları hala gündemde. Uzun bir aradan sonra tekrar dikkatleri üzerine çeken Berna Karagözoğlu, "Fındık Kurdu Berna" olarak tanınan ve herkesin sevdiği o sevimli kız, şimdi büyüdü. Berna Karagözoğlu'nu geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Yarışma sonrası büyük bir ün kazanan Karagözoğlu, Bir Şarkısın Sen programı yayımlandığı dönemde sadece 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer edinmişti. Berna Karagözoğlu, katıldığı bu şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" olarak tanınmış ve kısa bir süre içinde herkesin tanıdığı, sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde 25 yaşına geldi. Ancak o sevimli halinden eser kalmadı.

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Sahne aldığı mekanda kostümüyle ve tarzıyla büyük şaşkınlık yaşattı.

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

ÇOCUKKEN İZLEYENLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTU

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

Karagözoğlu, şimdilerde ise çeşitli mekanlarda şarkı söylemeye devam ediyor.

Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan büyümüş de küçülmüş o çocuktan artık eser yok.

Fındık Kurdu Berna lakabıyla hafızamızda yer edinen Berna Karagözoğlu şimdilerde 25 yaşında.

Fındık Kurdu, yarışmada sesi kadar sempatik tavırlarıyla da kısa sürede hepimizi etkilemişti.

Yarışma bittikten sonra ortalardan kaybolan Berna Karagözoğlu'nu şimdilerde tanımak biraz güç.

Hilal Taş'a verdiği o röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu...

İŞTE O RÖPORTAJ!

Türkiye onu atv'de yayınlanan Bir Şarkısın Sen yarışması ile tanıdı. O zaman 8 yaşındaydı. Güzel sesi, kıpır kıpır halleri, büyümüş de küçülmüş gibi tavırlarıyla ona Fındık kurdu dediler. Herkesin kalbini fetheden Fındık kurdu Berna Karagözoğlu artık bir geç kız oldu. Karagözoğlu: "Büyüdüğümü çıkaracağım yeni şarkı ile göstermek istiyorum. Artık Berna büyüdü desinler" diyor.

Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş Berna, hâlâ kıpır kıpır. Yaş farkımız az olduğu için programı ve tabii ki Berna'yı çok iyi hatırlıyorum. Yarışmayı hayatında önemli bir yere konumlandırıyor.

Berna: "Beş yaşımda başladım aslında müziğe. Babam müzisyen, birlikte festivallerde, konserlerde sahne alıyorduk. Okuma yazma bilmediğim için babam şarkıyı söylüyor ben de aklımda tutup tekrarlıyordum.

Birinci sınıfa başladığımda atv'de 'Bir Şarkısın Sen çocuk yetenekleri arıyor' diye reklamlar çıkmıştı. Ablam ve sınıf öğretmenim babama 'Berna kesinlikle bu programa katılmalı' dedi.

Ama babam 'O kadar çocuğun içinde Berna'yı mı beğenecekler?' diyerek istemedi. Babam sahnede neler yapabileceğimi biliyordu. Neden böyle düşündü diye çok üzülmüştüm"diyor.

Babasını ikna edip Kastamonu'nun bir köyünden çıkıp düşmüşler yollara. Samsun'daki elemeleri bir gün ile kaçırmış. Oradan kalkıp İstanbul'a gelmişler. Berna, "Jüri üyeleri beni görünce 'Sen mi şarkı söyleyeceksin' diyerek şaşırdılar. Başladım 'Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız' şarkısını söylemeye.

Sekiz yaşındaki birinden bu şarkıyı duyunca daha çok şaşırdılar. Devam ettim 'Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam' şarkısını söylemeye."

Programa kabul edilmiş ama bu kez de annesi istememiş. Babasıyla bir sabah kalkıp sessiz sedasız İstanbul'a gelmişler. Berna: "Kendimi birden farklı bir hayatın içinde buldum. İstanbul'da okumaya başladım.

Kendimi gösterebileceğim alan oluştu. Bunları hep istiyordum. Koreografi hazırladım. İstediğim gibi dans ettim ve çok beğendiler. Erol Evgin de bana Fındık kurdu ismini taktı. Kimse Berna demiyordu."

AMCALAR TEYZELER SEVDİ
Bu sürede okulda istenmeyen öğrenci olmuş. Berna: "Okuldakiler benimle çok uğraştı, taş attılar, merdivende çelme taktılar. Psikolojik olarak çok etkiledim. Amcalar ve teyzeler beni çok sevdi ama yaşıtlarım beni sevmedi. Yarışma iki yıl sürdü. Bittiğinde ise Kastamonu'ya geri döndüm.