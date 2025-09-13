Trend
Yıllar sonra sahneye çıktı! Mekanda şarkı söylerken böyle görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın son hali olay oldu
Bir dönem renkli kişiliği ve sempatik tavırlarıyla sosyal medyada adını duyuran Fındık Kurdu Berna, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. 25 yaşındaki fenomen, bu kez bir mekanda sahne alırken objektiflere takıldı. Şarkı söylerkenki neşeli halleriyle izleyenleri coşturan Berna'nın son hali ise görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 13.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:37