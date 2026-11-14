Trend Galeri Trend Magazin Yıllara meydan okuyan güzellik! 'Bizimkiler'in 'Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün son hali şaşırttı: 'Hiç yaşlanmamış'

Yıllara meydan okuyan güzellik! 'Bizimkiler'in 'Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün son hali şaşırttı: "Hiç yaşlanmamış"

Bir dönemin en sevilen yapımlarından 'Bizimkiler', aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Dizide Nazan karakterine hayat veren Ayşe Kökçü de son haliyle yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı!

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 14.11.2026 08:53
Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış
1989-2002 yılları arasında ekrana gelen 'Bizimkiler', yayınlandığı dönemin en unutulmaz yapımları arasında yer aldı.
Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış
Apartman sakinlerinin günlük yaşamını konu alan dizi, 15 sezon boyunca ekranda kalarak yayınlandığı dönemde izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış
'Bizimkiler' dizisinde hayat verdiği Nazan karakteriyle hafızalara kazınan Ayşe Kökçü, kariyeri boyunca pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı. Ünlü oyuncu, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor.
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Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

AYŞE KÖKÇÜ'NÜN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

'Bizimkiler'de canlandırdığı Nazan karakteriyle tanınan Ayşe Kökçü, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde kamera karşısına geçti. Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen usta oyuncu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

2016 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Mete ile mutlu bir beraberlik sürdüren Ayşe Kökcü, yılların eskitemediği güzelliği ile dünyayı gezmeye devam ediyor. Kökçü'yü görenler "Maşallah", "Hiç yaşlanmamış" demeden geçemiyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

ÇİÇEK TAKSİ'NİN POLİS NURAY'IYDI...44'LÜK GÜL GÖLGE'Yİ BİR DE ŞİMDİ GÖRÜN!

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

SAÇLARINA VEDA ETMİŞ!

Yıllar içindeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacının, imajında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Saçlarına veda eden Dalfidan'ın yeni hali, programın sıkı takipçileri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Yıllara meydan okuyan güzellik! ’Bizimkiler’in ’Nazan’ı Ayşe Kökçü’nün son hali şaşırttı: Hiç yaşlanmamış

AİLE HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ekranlardan uzak kaldığı süre zarfında hayatında büyük değişiklikler yaşayan Erdem Dalfidan'ın, bu süreçte evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.