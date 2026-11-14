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Yıllara meydan okuyan güzellik! 'Bizimkiler'in 'Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün son hali şaşırttı: 'Hiç yaşlanmamış'
Yıllara meydan okuyan güzellik! 'Bizimkiler'in 'Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün son hali şaşırttı: "Hiç yaşlanmamış"
Bir dönemin en sevilen yapımlarından 'Bizimkiler', aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Dizide Nazan karakterine hayat veren Ayşe Kökçü de son haliyle yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 08:53