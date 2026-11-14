Yıllara meydan okuyan güzellik! 'Bizimkiler'in 'Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün son hali şaşırttı: "Hiç yaşlanmamış"

2016 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Mete ile mutlu bir beraberlik sürdüren Ayşe Kökcü, yılların eskitemediği güzelliği ile dünyayı gezmeye devam ediyor. Kökçü'yü görenler "Maşallah", "Hiç yaşlanmamış" demeden geçemiyor.