Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: "Zaten bitmişti..."

"İLİŞKİMİZ ZEHRA'NIN DOĞUMUYLA BİTTİ"

Hülya Avşar ile sürdürdüğü 15 yıllık beraberliğin dışarıdan göründüğü kadar kolay bir süreç olmadığını vurgulayan Çilingiroğlu, o dönemin üzerindeki baskısını şu sözlerle anlattı:

"Hülya'yı aldattın dediğin zaman şimdi Ferrari olayı gelince... Zaten bizim ilişkimiz bitmişti orada yani. Koptu kopacak. Aslında bizim ilişkimiz Zehra'nın doğumuyla bitti, aşk bitti. Ondan sonra... Arkadaşlık başladı.

O da bana göre pek bir iş değil. Belli bir yerden sonra tabii aşk bitince... Şey arıyorsun; en azından kafa dengi, fikirler uyuşsun. Uyuşmadığı zaman biz Büyükdere'de oturuyorduk, Kıyı'ya iki arabayla gidiyorduk. Anlatabildim mi? O duruma gelmişti. Zaten o kopmuştu. Orada bir Feraye'ye çok büyük bir haksızlık yapılıyor o açıdan.

Onun dışında bir tane benim resmimi göstersene Hülya'yı aldatırken. Başarılı değilim. Aslında abartıldı. Ya ben bir gün bir espri yaptım röportajda. Benim şoförüm benden çok yapmıştır dedim. Şoför akşam karısıyla kavga etmiş."