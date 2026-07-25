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Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: "Zaten bitmişti..."
Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: "Zaten bitmişti..."
Magazin tarihine damga vuran evliliği hakkında yıllar sonra suskunluğunu bozan Kaya Çilingiroğlu, ezber bozan açıklamalara imza attı! "Beni herkes aldatan koca olarak tanıdı" diyerek dert yanan ünlü isim, Hülya Avşar ile olan ilişkilerinin aslında ne zaman bittiğini ve o dönem yaşananların arkasındaki gizli gerçeği anlattı.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 14:47