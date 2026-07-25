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Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: "Zaten bitmişti..."

Magazin tarihine damga vuran evliliği hakkında yıllar sonra suskunluğunu bozan Kaya Çilingiroğlu, ezber bozan açıklamalara imza attı! "Beni herkes aldatan koca olarak tanıdı" diyerek dert yanan ünlü isim, Hülya Avşar ile olan ilişkilerinin aslında ne zaman bittiğini ve o dönem yaşananların arkasındaki gizli gerçeği anlattı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 14:47
Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Hülya Avşar ile sürdürdüğü 15 yıllık beraberliğin ardından yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu, yıllardır gündemden düşmeyen evliliği, aldatma iddiaları ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalara imza attı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Katıldığı bir programda adeta içini döken Çilingiroğlu, kamuoyunda bilinenin aksine ilişkilerinin çok daha önce bittiğini belirterek ezber bozan ifadeler kullandı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

"HERKES BENİ HÜLYA AVŞAR'I ALDATAN KOCASI OLARAK TANIDI"

Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğine dair yaptığı açıklamalarla adeta magazin dünyasını salladı. Çilingiroğlu, sözlerine şu cümlelerle başladı:

"Bende iki tane duygu hiç gelişmemiş. Yani 'yok' diyemem, 'gelişmemiş'... Kıskançlık ve kin. Bende bu yok. Hülya Avşar gibi bir insanla 15 sene takım olmak... Öyle kolay işler değil. Bütün Türkiye'de herkesin peşinde olduğu, popüler olduğu ve yani buna şeyler dahil; gazetecisi, iş adamları falan... Çok kolay bir iş değil. Yani beni herkes Hülya Avşar'ın onu aldatan kocası olarak tanıdı. Ta ki şu spor programına başlayana kadar. Bu zor bir işti"

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Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

"İLİŞKİMİZ ZEHRA'NIN DOĞUMUYLA BİTTİ"

Hülya Avşar ile sürdürdüğü 15 yıllık beraberliğin dışarıdan göründüğü kadar kolay bir süreç olmadığını vurgulayan Çilingiroğlu, o dönemin üzerindeki baskısını şu sözlerle anlattı:

"Hülya'yı aldattın dediğin zaman şimdi Ferrari olayı gelince... Zaten bizim ilişkimiz bitmişti orada yani. Koptu kopacak. Aslında bizim ilişkimiz Zehra'nın doğumuyla bitti, aşk bitti. Ondan sonra... Arkadaşlık başladı.

O da bana göre pek bir iş değil. Belli bir yerden sonra tabii aşk bitince... Şey arıyorsun; en azından kafa dengi, fikirler uyuşsun. Uyuşmadığı zaman biz Büyükdere'de oturuyorduk, Kıyı'ya iki arabayla gidiyorduk. Anlatabildim mi? O duruma gelmişti. Zaten o kopmuştu. Orada bir Feraye'ye çok büyük bir haksızlık yapılıyor o açıdan.

Onun dışında bir tane benim resmimi göstersene Hülya'yı aldatırken. Başarılı değilim. Aslında abartıldı. Ya ben bir gün bir espri yaptım röportajda. Benim şoförüm benden çok yapmıştır dedim. Şoför akşam karısıyla kavga etmiş."

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Öte yandan iş insanı Kaya Çilingiroğlu, geçmişte evlilik yaşadığı eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayram yemeğinde bir araya gelmişti.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Ayrılmış olmalarına rağmen çocuklarının mutluluğu için bağlarını hiçbir zaman koparmayan eski eşlerin bu buluşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

"AİLE BAYRAM YEMEĞİ"

Tüm ailenin bir arada olduğu o samimi ve neşeli anları sosyal medya hesabından paylaşan Hülya Avşar, kalabalık aile fotoğrafının altına, "Aile bayram yemeğinden hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar" notunu düşmüştü.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Bu buluşmadan sonra Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile verdiği bayram pozu hakkında konuşmuştu.

"BİLMEDEN ETMEDEN BİZİ NEDEN ELEŞTİRİYORLAR"

Tartışma yaratan kare için Çilingiroğlu, "Aile yemeğimiz, dayım öldü ondan sonra ilk defa buluştuk. Dayımsız ilk bayram... Beni eleştirenler aynadan kendisine baksınlar. Bilmeden etmeden bizi neden eleştiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

NELER OLMUŞTU?

1997 yılında Paris'te görkemli bir törenle evlilik yoluna adım atan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar çifti, ilişkilerini 2005 yılında noktaladı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Evliliklerinden 1 yıl sonra 1998 yılında kızları Zehra Çilingiroğlu'nu kucaklarına alan ünlü çift, 2005 yılından bu yana kızları Zehra için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı! Kaya Çilingiroğlu’dan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç itirafı: Zaten bitmişti...

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.