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Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen'in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Yıllardır göz önünde olan ünlü oyuncunun kız kardeşinin de tanınmış bir sanatçı olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:11
Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen 1996 yapımı Eşkıya filmiyle oyunculuğunu adeta konuşturmuştu.

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Bilal İnci - Elif İnci

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Aliye Uzunatağan-Ayşecan Tatari

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Tanju Gürsu - Temel Gürsu

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Yıllarca göz önündeymiş! Şener Şen’in kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü!

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