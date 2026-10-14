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Yıllarca maaşı kaptı, sıkışınca muhalif rolü yaptı! Levent Üzümcü ve 9 kişinin istifası tiyatro skandalını patlattı!
Yıllarca maaşı kaptı, sıkışınca muhalif rolü yaptı! Levent Üzümcü ve 9 kişinin istifası tiyatro skandalını patlattı!
Yıllardır "halkın iradesi ve liyakat" söylemleriyle gündemden düşmeyen Levent Üzümcü ve 9 üyenin toplu istifasının arkasından devasa maaşlar, tartışmalı atamalar ve harcanan milyonlar çıktı. Tiyatro sahnesinin arkasında yaşanan rekor maaş skandalı ve halkın tepkisini çeken ayrıntıları Günaydın yazarı İlker Gezici bugünkü köşesinde kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 06:14
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 06:24