Yıllarca maaşı kaptı, sıkışınca muhalif rolü yaptı! Levent Üzümcü ve 9 kişinin istifası tiyatro skandalını patlattı!

MAAŞI OLAY OLDU

Bir de işin maaş boyut var. İzBBŞT'nin kurucusu ve eski Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten görevdeyken 36 bin lira maaş alırken, 2024'te göreve gelen Levent Üzümcü'nün maaşı bir yıl sonra 175 bin liraya çıkarılmıştı. Konu belediye meclisinde de tartışılmış kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Peki Üzümcü bu maaşı alırken İzmirlilere sanatsal olarak ne sunuluyordu?

İzBBŞT Ağustos 2024'ten beri bu yana sadece 9 oyun sahnelemiş."Halktan Biri", "Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı", "Cadı Kazanı", "Çok Tuhaf Soruşturma", "Yolcu", "Helikopter" ve "Mor Şalvar" ile "Don Kişot - Çağdaş Bir Masal" ile "Soytarılar Okulu" isimli çocuk oyunları 142 kez seyirciyle buluşmuş ve yaklaşık 35 bin seyirci bu oyunları görmüş.