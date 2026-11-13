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Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

Oyuncu, yazar ve yönetmen Görkem Yeltan ile eşi Evren Ergeç, kuzenlerini resmi olarak evlat edinmek için büyük bir adım attı. Yıllardır bakım ve tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendikleri kuzenleryile aralarında güçlü bir ebeveyn-çocuk bağı bulunduğunu belirten ünlü çift, bu adımla aynı zamanda telif haklarının geleceğini güvence altına almayı amaçlıyor.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 11:17
Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

Çok yönlü sanatçı Görkem Yeltan ve eşi Evren Ergeç, amcası Şuayip Yeltan'ın kızları Derin ve Alin'i resmi olarak evlat edinmek üzere İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

"YILLARDIR BİZ İLGİLENİYORUZ"

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, çiftin çocuklarla aralarındaki hukuki ve duygusal bağın altı çizildi. Dilekçede yer alan detaylar şu şekilde:

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

Görkem Yeltan ve Evren Ergeç çifti, yıllardır iki kardeşin her türlü bakımıyla ve ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini, aralarında tam anlamıyla bir ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunduğunu vurguladı. Açılan davada, ileride yaşanabilecek durumlarda çiftin telif haklarının yönetiminde Derin ve Alin'in birinci derece yakın sıfatıyla doğrudan hak sahibi olmalarının amaçlandığı da dilekçede kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

Yeltan Kardeşler de mahkemeye sundukları beyanlarda, çift tarafından anne-baba gibi sevildiklerini, aralarında kopmaz bir bağ olduğunu belirterek resmi evlatlık ilişkisinin kurulmasını istediklerini ifade etti.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

Bu anlamlı hukuki sürecin mahkeme tarafından nasıl sonuçlandırılacağı merakla bekleniyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

Evlat edinmek, birçok ünlü ismin aile kurma yolculuğunda tercih ettiği özel ve anlamlı bir adım. Dünyaca ünlü oyunculardan Türk sanatçılara kadar pek çok isim, biyolojik çocuk sahibi olmanın ötesinde kalplerini ve yuvalarını evlat edindikleri çocuklara açtı. İşte sizin için derleiğimiz evlat edinerek anne ve baba olan ünlüler…

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

TURGAY TANÜLKÜ

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Turgay Tanülkü, sadece birkaç değil onlarca çocuğa babalık yaptı. Cezaevinde kaldığı yıllarda evlat edinme kararı alan sanatçı, bugüne kadar 26 çocuğa babalık yaparak 101 kişilik büyük bir aileye kavuştu.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

HATİCE ASLAN

Usta oyuncu Hatice Aslan, depremde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar'ı evlat edinerek ona anne oldu. Bu özel bağ, iki sanatçının hayatında unutulmaz bir sevgi hikâyesi yarattı.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

NİLÜFER

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Nilüfer, 1999 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir kız çocuğu evlat edindi. Ayşe Nazlı adını verdiği kızını büyük bir sevgiyle büyüttü. Nilüfer, bu kararıyla Türkiye'de evlat edinme konusunda farkındalık yaratan isimlerden biri oldu.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

ESRA AKKAYA

Başarılı oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarında oğluyla olan özel bağını ve mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

ANGELINA JOLIE

Evlat edinme denilince akla gelen ilk isimlerden biri Angelina Jolie. 2002'de Kamboçya'dan Maddox'u, 2005'te Etiyopya'dan Zahara'yı, 2007'de ise Vietnam'dan Pax'ı evlat edindi. Daha sonra Brad Pitt ile birlikteliğinden biyolojik çocukları Shiloh, Knox ve Vivienne dünyaya geldi. Jolie, evlat edinmeyi her zaman "ilk seçenek" olarak gördüğünü ifade ediyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

MILLIE BOBBY BROWN VE JAKE BONGIOVI

Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown, 2024 yılında evlendiği eşi Jake Bongiovi ile birlikte anne-baba olduklarını duyurdu. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada bir kız çocuğu evlat edindiklerini paylaştı. Millie, "Hayatımızın bu yeni dönemine başladığımız için çok mutluyuz. Artık üç kişilik bir aileyiz" sözleriyle hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

TOM CRUISE VE NICOLE KIDMAN

Hollywood'un eski rüya çifti Tom Cruise ve Nicole Kidman, biyolojik çocuk sahibi olamayınca iki çocuk evlat edindiler. Isabella ve Connor, çiftin evliliği döneminde ailelerine katıldı. Boşanmalarının ardından çocuklarıyla bağlarını sürdürdüler.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

SANDRA BULLOCK

Hollywood'un en güçlü kadınlarından Sandra Bullock, iki çocuk annesi. 2010'da oğlu Louis'i, 2015'te ise kızı Laila'yı evlat edindi. Ünlü oyuncu, farklı ten renklerinden oluşan aile yapılarının toplum tarafından bazen yanlış algılandığını ancak annelik bağının her şeyin üstünde olduğunu söylüyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

CATE BLANCHETT

Dünya çapında tanınan oyuncu Cate Blanchett, üç biyolojik oğlunun ardından 2015 yılında kızı Edith'i evlat edindi. Blanchett, evlat edinme fikrini eşi Andrew Upton ile ilk çocuklarının doğumundan sonra düşündüklerini ve uzun yıllardır kalplerinde olduğunu belirtiyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

MADONNA

Pop müziğin efsane ismi Madonna, biyolojik iki çocuğunun yanı sıra dört çocuğu evlat edindi. 2006'da David Banda, 2009'da Mercy James, ardından Afrika kökenli ikiz kız kardeşler Esther ve Stella aileye katıldı. Madonna, çocuklarıyla sosyal medyada sık sık mutlu kareler paylaşarak geniş ailesine duyduğu sevgiyi gösteriyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

CHARLIZE THERON

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, 2012'de oğlu Jackson'u, 2015'te ise kızı August'u evlat edindi. Güney Afrika doğumlu olan yıldız, çocukluk yıllarında yaşadığı toplumda evsiz ve korumasız çocuklara şahit olmasının evlat edinme kararını etkilediğini açıklamıştı. Theron, bu kararının hayatındaki en doğru adımlardan biri olduğunu söylüyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

HUGH JACKMAN

Avustralyalı ünlü aktör Hugh Jackman, eski eşi Deborra-Lee Furness ile birlikte iki çocuk evlat edindi. Çiftin 25 yaşındaki oğulları Oscar ve 20 yaşındaki kızları Ava, Jackman'ın hayatında önemli bir yere sahip. Jackman, röportajlarında evlat edinme sürecinin kendisi için öğretici olduğunu ve ebeveynliğe farklı bir bakış açısı kazandırdığını sık sık dile getiriyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

BRİDGİT MENDLER

Disney Channel'ın sevilen yıldızı Bridgit Mendler, 2022 yılında dört yaşındaki oğlunu evlat edinerek anne olduğunu duyurdu. "Good Luck Charlie" dizisiyle tanınan Mendler, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Ebeveyn olmak hayatımın en büyük hediyesi" ifadelerini kullandı.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

KRISTIN DAVIS

Sex and the City dizisinde Charlotte York karakteriyle hafızalara kazınan Kristin Davis, 2011'de kızı Gemma Rose'u, 2018'de ise oğlu Wilson'u evlat edindi. İki çocuğunu tek başına büyüten oyuncu, anneliğin hayatındaki öncelikleri değiştirdiğini vurguluyor. Davis, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor.

Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'nin sevilen sanatçılarına kadar pek çok ünlü, evlat edinerek ailelerini büyüttü. Kimisi tek başına anneliği seçti, kimisi de eşiyle birlikte bu yola çıktı. Ortak nokta ise hepsinin hayatlarına kattıkları sevgi, şefkat ve yeni anlamlar oldu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör