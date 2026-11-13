Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...

Evlat edinmek, birçok ünlü ismin aile kurma yolculuğunda tercih ettiği özel ve anlamlı bir adım. Dünyaca ünlü oyunculardan Türk sanatçılara kadar pek çok isim, biyolojik çocuk sahibi olmanın ötesinde kalplerini ve yuvalarını evlat edindikleri çocuklara açtı. İşte sizin için derleiğimiz evlat edinerek anne ve baba olan ünlüler…