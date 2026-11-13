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Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...
Yıllardır anne-baba gibi yanlarındaydılar! Kuzenlerine evlatlık davası için harekete geçtiler...
Oyuncu, yazar ve yönetmen Görkem Yeltan ile eşi Evren Ergeç, kuzenlerini resmi olarak evlat edinmek için büyük bir adım attı. Yıllardır bakım ve tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendikleri kuzenleryile aralarında güçlü bir ebeveyn-çocuk bağı bulunduğunu belirten ünlü çift, bu adımla aynı zamanda telif haklarının geleceğini güvence altına almayı amaçlıyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 11:17