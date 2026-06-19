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Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si yeni işiyle herkesi şaşırttı
Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si yeni işiyle herkesi şaşırttı
Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde "Beton Ayşe"ye can veren Hayfa Safi Tulun, yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlardan uzak kalmayı tercih eden ünlü ismin son hali ve şimdiki yaşamı görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 18:26