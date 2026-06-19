Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Bir kızı olduğunu açıklayan Sertkaya, duygu dolu paylaşımına şu notu düştü: "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa.

Geceme ay gibi doğdun, Günüme güneş gibi doğdun. Bil ki… Bu ışık, bu mucize, önce bir aşktan doğdu. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle" Sertkaya'nın bu sürpriz paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.