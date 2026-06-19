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Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde "Beton Ayşe"ye can veren Hayfa Safi Tulun, yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlardan uzak kalmayı tercih eden ünlü ismin son hali ve şimdiki yaşamı görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 18:26
Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

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Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

SAÇLARINA VEDA ETMİŞ!

Yıllar içindeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacının, imajında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Saçlarına veda eden Dalfidan'ın yeni hali, programın sıkı takipçileri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

AİLE HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ekranlardan uzak kaldığı süre zarfında hayatında büyük değişiklikler yaşayan Erdem Dalfidan'ın, bu süreçte evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Sosyal medyada paylaşılan karelerde huzurlu aile yaşantısıyla dikkat çeken eski yarışmacı için kullanıcılar, "Bu gerçekten Erdem mi?" ve "Zaman ne çabuk geçiyor" yorumlarında bulundu.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Yıllar önceki halinden eser kalmayan Dalfidan, şimdilerde magazin dünyasının uzağında, ailesiyle birlikte sürdürdüğü sakin hayatıyla adından söz ettiriyor.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

YARIŞMADAN SONRA SIRRA KADEM BASAN DİĞER İSİM EMRE SERTKAYA OLMUŞTU!

2016 yılında katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında güçlü sesi ve kendine has tarzıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Emre Sertkaya, zaferinin ardından adeta sırra kadem basmıştı.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sertkaya'nın bu süreçte Fransa'ya taşındığı ve hayatına orada devam ettiği öne sürülmüştü.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Hayranlarının yıllardır sahnelere dönmesini beklediği ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla yeniden ortaya çıktı.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Yıllar süren sessizliğin ardından paylaşım yapan eski şampiyon, takipçilerine hayatındaki en büyük mucizeyi müjdeledi. Instagram hesabından peş peşe kareler paylaşan Emre Sertkaya, baba olduğunu duyurdu.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Bir kızı olduğunu açıklayan Sertkaya, duygu dolu paylaşımına şu notu düştü: "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa.
Geceme ay gibi doğdun, Günüme güneş gibi doğdun. Bil ki… Bu ışık, bu mucize, önce bir aşktan doğdu. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle" Sertkaya'nın bu sürpriz paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

WİPE OUT SUNUCUSUNUN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan, hem podyumlarda hem de yarışma programlarında fırtınalar estiren Asuman Krause, uzun süren sessizliğini bozdu.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

PODYUMLARDAN ARJANTİN PARKURLARINA

1998 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek tescilli güzeller kervanına katılan Asuman Krause, sadece modellik kariyeriyle yetinmedi. Esprili kişiliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle kısa sürede ekranların vazgeçilmez sunucusu haline geldi. Özellikle Arjantin'de çekilen efsane yarışma Wipe Out ve ardından gelen projelerle hafızalara kazınan ünlü isim, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

"YILLAR ONA VIZ GELMİŞ!"

Uzun süredir ortalıklarda olmayan ünlü sunucunun sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler, hayranlarını heyecanlandırdı.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

Takipçileri, ünlü sunucunun fotoğraflarının altına "Yıllar resmen vız gelmiş" şeklinde binlerce yorum yağdırdı.

Yıllardır ortalarda yoktu! Son halini gören inanamadı! Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si yeni işiyle herkesi şaşırttı

146 bin takipçili Instagram hesabında güzelliğiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Krause, fit vücudu ve hiç değişmeyen gülümsemesiyle genç kızlara taş çıkartıyor.