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Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Demet Özdemir, yıllardır kullandığı uzun saçlarına veda ederek imajında radikal bir değişikliğe gitti. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncunun yeni hali kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 12.09.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 09:54
Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Uzun saçlarıyla özdeşleşen Özdemir, saçlarını kısacık kestirerek yepyeni bir görünüme kavuştu.

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Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Cesur değişimini takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Özdemir'in yeni imajına sosyal medyada; "çok yakışmış", "her hali ayrı güzel", "saçları harika olmuş" ve "bu değişim çok iyi" şeklinde yorumlar geldi.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

BARIŞ ALPER YILMAZ DA YENİ İMAJIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

DEĞİŞEN İMAJIYLA ÖVGÜ TOPLAYAN DİĞER İSİM GÜZEL OYUNCU OLMUŞTU!

atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, şimdiden merak uyandırıyor.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ve başrollerini Kubilay Aka ile Bertan Asllani paylaştığı iddialı yapımda yer alan güzel oyuncu, bu kez projesinden ziyade imajındaki radikal değişimle adından söz ettirmişti.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kullandığı saç modeline veda ederek kakül kestirmişti.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM MELİSSA VARGAS

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Tarzına yeni bir dokunuş yapan Vargas saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıtarak üst kısımlarını ince örgülerle toplatmıştı.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Yıldız voleybolcunun bu yeni görünümünde asıl dikkat çeken detay ise saç tasarımının arasına işlenen özel kalp figürü olmuştu.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU!

Survivor 2026'da geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, program sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Ünlü isim, yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Saçlarını sarıya boyattığı görülen Yağcı'nın yeni imajı ise hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

'Bodrum Masalı' ile tanınan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Yereli, uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirmişti. Yereli, geçtiğimiz aylarda özel hayatından ziyade imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Doğal sarı saçlarını koyu tona boyatan ünlü isim, yeni görünümüyle sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Kıvanç Tatlıtuğ, "Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney", "Gümüş" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi hafızalara kazınan projelerdeki performansıyla uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Tatlıtuğ, geçen günlerde yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yeni tarzını peş peşe yayınladığı karelerle takipçileriyle paylaşarak esprili bir şekilde "Pişşt… Artist misin?" notunu düşmeyi de ihmal etmemişti.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

KISMETSE OLUR DAMAT ADAYININ DA DEĞİŞEN İMAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Önce televizyon ekranlarında tanınan, ardından Hacer Göktaş ile yaptığı evlilik ve oğulları Miran'ın doğumuyla aile hayatıyla gündeme gelen Adnan Kızıltaş, bu kez bambaşka bir değişimle dikkat çekmişti. Eski yarışmacı, yenilediği imajını sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede gündem olmuştu.

Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

İŞTE ADNAN KIZILTAŞ'IN YENİ İMAJI

Özellikle saçlarını oldukça kısa kestirmesi, Kızıltaş'ın son halini görenlerin en çok konuştuğu detay olmuştu. Bir dönem gür saçlarıyla hafızalara kazınan ismin bu değişimi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi takipçiler bunun sadece stil değişikliği olduğunu savunurken, kimileri de saç ekimi sürecinin bir parçası olabileceğini iddia etmişti.