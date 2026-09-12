Yıllardır uzatıyordu, bir anda kısacık kestirdi! Demet Özdemir’in yeni imajı olay oldu

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Uzun saçlarıyla özdeşleşen Özdemir, saçlarını kısacık kestirerek yepyeni bir görünüme kavuştu. Cesur değişimini takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Özdemir'in yeni imajına sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'her hali ayrı güzel', 'saçları harika olmuş' ve 'bu değişim çok iyi' şeklinde yorumlar geldi. BARIŞ ALPER YILMAZ DA YENİ İMAJIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ 53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor. 3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı. Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi. DEĞİŞEN İMAJIYLA ÖVGÜ TOPLAYAN DİĞER İSİM GÜZEL OYUNCU OLMUŞTU! atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, şimdiden merak uyandırıyor. Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ve başrollerini Kubilay Aka ile Bertan Asllani paylaştığı iddialı yapımda yer alan güzel oyuncu, bu kez projesinden ziyade imajındaki radikal değişimle adından söz ettirmişti. Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kullandığı saç modeline veda ederek kakül kestirmişti. BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM MELİSSA VARGAS Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor. Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor. Tarzına yeni bir dokunuş yapan Vargas saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıtarak üst kısımlarını ince örgülerle toplatmıştı. Yıldız voleybolcunun bu yeni görünümünde asıl dikkat çeken detay ise saç tasarımının arasına işlenen özel kalp figürü olmuştu. BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU! Survivor 2026'da geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, program sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Ünlü isim, yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Saçlarını sarıya boyattığı görülen Yağcı'nın yeni imajı ise hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. 'Bodrum Masalı' ile tanınan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Yereli, uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirmişti. Yereli, geçtiğimiz aylarda özel hayatından ziyade imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Doğal sarı saçlarını koyu tona boyatan ünlü isim, yeni görünümüyle sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı. İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aşk-ı Memnu', 'Kuzey Güney', 'Gümüş' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi hafızalara kazınan projelerdeki performansıyla uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Tatlıtuğ, geçen günlerde yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yeni tarzını peş peşe yayınladığı karelerle takipçileriyle paylaşarak esprili bir şekilde 'Pişşt… Artist misin?' notunu düşmeyi de ihmal etmemişti. KISMETSE OLUR DAMAT ADAYININ DA DEĞİŞEN İMAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU Önce televizyon ekranlarında tanınan, ardından Hacer Göktaş ile yaptığı evlilik ve oğulları Miran'ın doğumuyla aile hayatıyla gündeme gelen Adnan Kızıltaş, bu kez bambaşka bir değişimle dikkat çekmişti. Eski yarışmacı, yenilediği imajını sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede gündem olmuştu. İŞTE ADNAN KIZILTAŞ'IN YENİ İMAJI Özellikle saçlarını oldukça kısa kestirmesi, Kızıltaş'ın son halini görenlerin en çok konuştuğu detay olmuştu. Bir dönem gür saçlarıyla hafızalara kazınan ismin bu değişimi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi takipçiler bunun sadece stil değişikliği olduğunu savunurken, kimileri de saç ekimi sürecinin bir parçası olabileceğini iddia etmişti. ZİYNET SALİ Jennifer Lopez'e benzetilmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, imajında dikkat çeken bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyatmış ve yeni görünümüyle hayranlarını şaşırtmıştı. Sezen Aksu'nun 'Sarışın' şarkısıyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. NİHAN BURUK Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili 2009'da da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına almıştı. Ancak çiftin 17 yıllık evliliği 2024 yılında resmen sona ermişti. Ancak eski eşler ayrılığa dayanamamıştı. Okan Buruk ve Nihan Akkuş'un sürpriz barışma kararı ise takipçilerini sevindirmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, yeniden bir araya geldiği eski eşi Nihan Buruk, şimdi de yeni imajıyla gündeme gelmişti. Buruk, yıllardır kullandığı sarı saçlarını siyaha boyatarak radikal bir değişime imza attı. Ünlü ismin son hali, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi görmüştü. DEMET AKALIN'IN SAÇ İMAJI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU... Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı öncesinde imajını da tamamen yenilemişti. Akalın saçlarının önünü sarıya boyatarak herkesi şaşırtmıştı. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İMAJ DEĞİŞİMİYLE KONUŞULAN BİR DİĞER İSİM AHU SUNGUR OLMUŞTU! 'Adını Feriha Koydum', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde rol alan Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Ahu Sungur, imajını yenilemişti. Sarı saçlarının rengini değiştirip bir de kâhkül kestiren güzel oyuncunun son haline takipçilerinden beğeni yağmıştı. EDA ÖZERKAN Timur Acar ile gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir evlilik sürdüren Eda Özerkan yeni imajıyla gündeme gelmişti. 42 yaşındaki güzel oyuncu yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirmişti. SEFO Türk rap sahnesinin genç isimlerinden Sefo, radikal imaj değişimiyle adından söz ettirmişti. Koyu tonlarla özdeşleşen imajını geride bırakan genç sanatçı, yeni görünümüyle sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlamıştı. PETEK DİNÇÖZ 'Foolish Casanova', 'Hasta Ettin' ve 'Kısmetsizim' gibi bir döneme damga vuran şarkılarıyla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, imajıyla adından söz ettirmişti. Dinçöz'ün alışılmışın çok ötesindeki kısa ve siyah saçlı hali takipçilerini şaşkına çevirmişti. LVBEL C5 Genç rapçi Lvbel C5, imajında radikal bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyamıştı. Lvbel C5'in yeni imajı, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelmişti. COŞKUN SABAH 73 yaşındaki ünlü sanatçı Coşkun Sabah, katıldığı bir davette saçlarının önünü kestirdiği yeni imajıyla kameralara poz vermişti. YASMİN ERBİL Oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in fenomen kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık bahsettiren Yasmin Erbil imajını tazelemişti. Erbil sarı saçlarını daha da sarı yaparak takipçilerinin karşısına çıkmıştı. EBRU GÜNDEŞ Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı. Ardından çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. 1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başlamıştı. Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılanmıştı.