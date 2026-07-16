Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu 'TBT' notuyla nostalji rüzgarı estirdi... "İnsan hiç mi değişmez"

Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar'ın çocukluk yıllarından kalan fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşıma, "Hiç değişmemiş", "İnsan hiç mi değişmez", "Yıllar ona hiç dokunmamış" ve "Çocukluğu bile çok tanıdık" gibi yüzlerce yorum yapıldı.