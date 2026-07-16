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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu 'TBT' notuyla nostalji rüzgarı estirdi... "İnsan hiç mi değişmez"

Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait nostaljik bir kare paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerini geçmişe götürdü. İlkokul sıralarında çekilen fotoğrafındaki bakışların ve gülüşün hiç değişmediğini gören hayranları, paylaşıma kısa sürede çok sayıda sevgi dolu yorum ve beğeni bıraktı.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:55
Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait siyah-beyaz bir kare paylaşan usta oyuncu, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

Uzun bir aradan sonra yaptığı TBT paylaşımına, "Uzun bir aradan sonra #tbt paylaşımı yapayım dedim… O zamanki ismi Göztepe Pansiyonlu İlkokulu, şimdiki ismi Göztepe İlkokulu… GPİ… 3. sınıftaki..." notunu düşen oyuncunun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

Paylaşılan karedeki ismin, başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip Bennu Yıldırımlar olduğu ortaya çıktı.

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar'ın çocukluk yıllarından kalan fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşıma, "Hiç değişmemiş", "İnsan hiç mi değişmez", "Yıllar ona hiç dokunmamış" ve "Çocukluğu bile çok tanıdık" gibi yüzlerce yorum yapıldı.

Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

İşte sizler için derlediğimiz dünün çocukları bugünün ise yıldızı olan diğer ünlü isimler!

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

Sosyal medyada gündeme gelen bu çocukluk karesi, kısa sürede herkesin diline düştü.

Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu ’TBT’ notuyla nostalji rüzgarı estirdi... İnsan hiç mi değişmez

Kenan Doğulu