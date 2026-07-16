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Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu 'TBT' notuyla nostalji rüzgarı estirdi... "İnsan hiç mi değişmez"
Yılları geriye sardı! Ünlü oyuncu 'TBT' notuyla nostalji rüzgarı estirdi... "İnsan hiç mi değişmez"
Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait nostaljik bir kare paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerini geçmişe götürdü. İlkokul sıralarında çekilen fotoğrafındaki bakışların ve gülüşün hiç değişmediğini gören hayranları, paylaşıma kısa sürede çok sayıda sevgi dolu yorum ve beğeni bıraktı.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:55