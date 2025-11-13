Trend Galeri Trend Magazin Yılların eskitemediği dostuna veda etti... Bülent Ersoy'dan yürek sızlatan Muazzez Abacı paylaşımı! "Benim içimi yaktın"

Yılların eskitemediği dostuna veda etti... Bülent Ersoy'dan yürek sızlatan Muazzez Abacı paylaşımı! "Benim içimi yaktın"

78 yaşında yoğun bakımda yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyadan taziye mesajları paylaşırken, Bülent Ersoy, "Benim içimi yaktın" diyerek dostuna duygusal bir veda etti.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:09
Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığıyla sevenlerini üzmüştü.

HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Tedavisine yoğun bakımda devam eden Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

"GÜZEL KALBİYLE DAİMA HATIRLANACAK"

Usta sanatçının vefat haberini menajeri, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak. Taner Budak" sözleriyle duyurdu.

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcının haberi sonrası sanat camiası da yasa boğuldu.

Bunlardan biri de Abacı'yla dostlukları uzun yıllara dayanan Bülent Ersoy oldu.

Ersoy, sosyal medya hesabından arkadaşına duygusal bir veda etti.

Bülent Ersoy yayımladığı hikayede, "Bir devir daha kapandı. Canım arkadaşım, bu gece benim içimi yaktın, yandım yandım yandım. Nurlar içinde yat" notunu düştü. Usta sanatçının paylaşımı, görenleri duygulandırdı.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN TAZİYE MESAJLARI...

Esra Erol, "Nasıl bir gün... Muazzez Abacı'yı kaybetmişiz"

Ata Demirer, Çok üzgünüm ,çağlayan gibi bir ses ,muhteşem bir repertuvar ,dev bir sanatçı..
Marşandiz Stüdyosu'nda ' Atacım benim şarkımı okumuşsun 'deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi .
Nur içinde yatın Muazzez hanım Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin Allah rahmet eylesin."

Demet Akalın, "Kendisini tanımak, kadrosunda olmak, o saçlarını kestirme bir daha diyerek beni uyarmıştı ilk İzmir gazino dönemimde. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun"

Pınar Altuğ Atacan

Deniz Seki, "Çok üzüldüm.. Büyük bir sesi büyük bir ismi kaybettik Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Güle güle MUAZZEZ ABACI #muazzezabacı"

"BİR EFSANE GEÇTİ HAYATIMIZDAN"

Ebru Gündeş, "Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!"

Ayşegül Aldinç, Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı'nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.🙏🏼🥀"

Seda Sayan, "Büyük Ustayı kaybettik Allah rahmet eylesin 🙏 #muazzezabacı Mekanın cennet olsun"

Emel Sayın, "Ah Muazzez'im…Can arkadaşım…Hepimizin kıymetlisi…Öyle üzgünüm ki! Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."