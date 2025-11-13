Trend
Galeri
Trend Magazin
Yılların eskitemediği dostuna veda etti... Bülent Ersoy'dan yürek sızlatan Muazzez Abacı paylaşımı! "Benim içimi yaktın"
Yılların eskitemediği dostuna veda etti... Bülent Ersoy'dan yürek sızlatan Muazzez Abacı paylaşımı! "Benim içimi yaktın"
78 yaşında yoğun bakımda yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyadan taziye mesajları paylaşırken, Bülent Ersoy, "Benim içimi yaktın" diyerek dostuna duygusal bir veda etti.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:09