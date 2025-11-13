Yılların eskitemediği dostuna veda etti... Bülent Ersoy'dan yürek sızlatan Muazzez Abacı paylaşımı! "Benim içimi yaktın"

Ata Demirer, Çok üzgünüm ,çağlayan gibi bir ses ,muhteşem bir repertuvar ,dev bir sanatçı..

Marşandiz Stüdyosu'nda ' Atacım benim şarkımı okumuşsun 'deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi .

Nur içinde yatın Muazzez hanım Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin Allah rahmet eylesin."