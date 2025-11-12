Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti!
12.11.2025 | 19:57
Kalp rahatsızlığı geçiren ve yoğun bakıma alınan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı’dan bugün acı haber geldi. Muazzez Abacı, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi menajeri sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.
