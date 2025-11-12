Video Haber Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti!
Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti!

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti!

12.11.2025 | 19:57

Kalp rahatsızlığı geçiren ve yoğun bakıma alınan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı’dan bugün acı haber geldi. Muazzez Abacı, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi menajeri sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti! 00:53
Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti! 12.11.2025 | 19:57
Başkan Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi başladı 00:55
Başkan Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi başladı 12.11.2025 | 18:32
Başkan Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağolsun | Video 26:19
Başkan Erdoğan: "20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağolsun" | Video 12.11.2025 | 15:30
Şehit Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in babası: Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum | Video 01:17
Şehit Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası: "Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum" | Video 12.11.2025 | 15:28
Gürcistan’da düşen askeri uçağımızın kara kutusu bulundu! | Eray Güçlüer, A Haber’de yorumladı 15:47
Gürcistan'da düşen askeri uçağımızın kara kutusu bulundu! | Eray Güçlüer, A Haber'de yorumladı 12.11.2025 | 15:01
Başkan Erdoğan: 170 bin Ahıska Türküne istisnai vatandaşlık verdik | Video 12:00
Başkan Erdoğan: "170 bin Ahıska Türküne istisnai vatandaşlık verdik" | Video 12.11.2025 | 13:46
A Haber, askeri uçağımızın düştüğü noktada! Uçak neden düştü? Coşkun Başbuğ yorumladı | Video 16:36
A Haber, askeri uçağımızın düştüğü noktada! Uçak neden düştü? Coşkun Başbuğ yorumladı | Video 12.11.2025 | 09:47
Gürcistan’da TSK’ya ait kargo uçağının düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor | Video 01:17
Gürcistan'da TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor | Video 12.11.2025 | 08:44
20 şehidimizin isimleri belli oldu! Askeri uçak neden düştü? A Haber olay yerinde | Video 07:11
20 şehidimizin isimleri belli oldu! Askeri uçak neden düştü? A Haber olay yerinde | Video 12.11.2025 | 08:51
Esenyurt Eski Belediye Başkanı için tahliye kararı! 01:43
Esenyurt Eski Belediye Başkanı için tahliye kararı! 11.11.2025 | 18:52
Eski C130 pilotu olası senaryoları anlattı! Yapısal malzeme yorgunluğu olabilir 14:36
Eski C130 pilotu olası senaryoları anlattı! "Yapısal malzeme yorgunluğu olabilir" 11.11.2025 | 18:44
Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşümde tarihi adımlar attık | Video 28:21
Başkan Erdoğan: "Kentsel dönüşümde tarihi adımlar attık" | Video 11.11.2025 | 16:36
Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı: 10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira | Video 00:26
Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı: "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira" | Video 11.11.2025 | 15:57
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımızın düşme anı ortaya çıktı | Video 00:18
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın düşme anı ortaya çıktı | Video 11.11.2025 | 16:01
SON DAKİKA! Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü | Video 07:48
SON DAKİKA! Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü | Video 11.11.2025 | 15:45
Başkan Erdoğan: Hedefimiz bu yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturmak | Video 14:45
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz bu yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturmak" | Video 11.11.2025 | 15:45
Gabar’dan milli gurur! Petrol üretimi yüzde 42 ile zirveye çıktı, cari açığa yıllık 2 milyar dolarlık katkı | Video 04:38
Gabar'dan milli gurur! Petrol üretimi yüzde 42 ile zirveye çıktı, cari açığa yıllık 2 milyar dolarlık katkı | Video 11.11.2025 | 11:13
MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir | Video 35:14
MHP lideri Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir" | Video 11.11.2025 | 11:18
Türkiye’yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 03:24
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 11.11.2025 | 09:41
Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile bir araya geldi | Video 00:12
Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile bir araya geldi | Video 11.11.2025 | 09:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY