Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Kendi adını taşıyan @jenniferlawrence hesabını kullanmak isteyen oyuncu, bu adın yıllar önce başka bir kullanıcı tarafından alındığını gördü. Profilinde "Ünlü değilim ama ünlü bir ismim var" yazan bu hesabı fark eden Lawrence, durumu hiç dert etmedi.