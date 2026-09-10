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Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!
Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!
Açlık Oyunları, Umut Işığım ve Uzay Yolcuları gibi projelerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal medya sessizliğini bozdu. Instagram platformuna katılan ünlü yıldız, henüz hiçbir paylaşım yapmamasına rağmen kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Profil biyografisindeki esprili detay ise dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 10:55