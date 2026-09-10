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Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Açlık Oyunları, Umut Işığım ve Uzay Yolcuları gibi projelerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal medya sessizliğini bozdu. Instagram platformuna katılan ünlü yıldız, henüz hiçbir paylaşım yapmamasına rağmen kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Profil biyografisindeki esprili detay ise dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 10:55
Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!
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Hollywood dünyasının samimi tavırları, ödül törenlerinde yaptığı sempatik gafları ve dobrasılığıyla bilinen neşeli ismi Jennifer Lawrence, yıllardır sinema sektörünün en çok konuşulan yüzleri arasında yer alıyor.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Açlık Oyunları serisiyle küresel bir fenomene dönüşen, ardından Umut Işığım filmindeki performansıyla genç yaşta Oscar ödülünü kucaklayan başarılı aktör; Kızıl Serçe ve Uzay Yolcuları gibi dev yapımlarla kariyerindeki zirve konumunu sağlamlaştırdı.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Tüm bu küresel şöhrete, kırmızı halıdaki neşeli hallerine ve milyonlarca hayranının yoğun ilgisine rağmen başarılı oyuncu, on yılı aşkın bir süredir sosyal medya platformlarına karşı belirgin bir mesafe koyuyordu.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Dijital dünyanın karmaşasından uzak duran ve özel hayatını gözlerden ırak yaşamayı seçen Lawrence, en sonunda bu köklü kuralını bozma kararı aldı.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

KULLANICI ADINI BAŞKASINA KAPTIRINCA MİZAHA SARILDI

Dünyaca ünlü yıldız, @jlaw kullanıcı adıyla doğrulanmış bir profil açarak Instagram dünyasına adımı attı. Ancak bu katılış, oyuncunun kendine has mizah anlayışına yakışır bir detayla gerçekleşti.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Kendi adını taşıyan @jenniferlawrence hesabını kullanmak isteyen oyuncu, bu adın yıllar önce başka bir kullanıcı tarafından alındığını gördü. Profilinde "Ünlü değilim ama ünlü bir ismim var" yazan bu hesabı fark eden Lawrence, durumu hiç dert etmedi.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Kendi profil biyografisine kısaca "jenniferlawrence adı alınmıştı" notunu düşerek takipçilerini tebessüm ettiren bir açıklama sundu.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

SIFIR PAYLAŞIMLA RAKAMLAR KATLANDI

Hesabına henüz tek bir fotoğraf veya video dahi yüklemeyen ünlü oyuncunun profili, açıldığı andan itibaren yoğun bir etkileşim dalgasıyla karşılaştı.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Profilinde hiç gönderi bulunmamasına rağmen takipçi sayısı kısa sürede 650 bin seviyesine ulaştı. Mütevazı bir takip listesi oluşturan yıldız isim, şu an için yalnızca 45 kişiyi takip ediyor.

Yılların kuralını sonunda bozdu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence Instagram’a girdi, takipçi sayısı saatler içinde tavan yaptı!

Tek bir paylaşım yapmadan ulaştığı bu kitleyle dijital alanda varlığını hissettiren oyuncunun, hesabından yapacağı ilk paylaşım şimdiden merakla bekleniyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör