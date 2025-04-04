Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel’den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...

Bali tatilinden fotoğraflar paylaşan Aycan Varış, "Bali nikah fotoğrafları geldi. Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu." notunu düşmüştü.