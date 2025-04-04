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Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel'den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...

Kısmetse Olur'un favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmıştı. Ancak çiftin, bu mutluluğu uzun sürmedi. Aycan Varış, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada ayrıldıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 11:48
Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel’den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...

Bir dönemin en çok izlenen programlarından Kısmetse Olur yarışmanın favori yarışmacıları Aycan Varış ve Onur Yüksel, yarışmanın sona ermesinden 9 yıl sonra barışmaları haberi ile gündem olmuştu.

Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel’den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...

Aycan Varış ve Onur Yüksel 9 yıllık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha vermeye karar vermişti.

Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel’den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...

Fenoman çift, evlenme kararı aldıklarını sevenleriyle paylaşmıştı.

Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel’den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...

Evlilik öncesi Bali tatillerinde formaliteden bir nikah kıyan Aycan ile Onur, nişanlanmıştı.

Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel’den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...

Bali tatilinden fotoğraflar paylaşan Aycan Varış, "Bali nikah fotoğrafları geldi. Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu." notunu düşmüştü.