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Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel'den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...
Yine kısmet olmadı! Aycan Varış Onur Yüksel'den ayrıldığını gözyaşlarıyla açıkladı! 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı...
Kısmetse Olur'un favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmıştı. Ancak çiftin, bu mutluluğu uzun sürmedi. Aycan Varış, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada ayrıldıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 11:48