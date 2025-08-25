Trend
YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti
Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.
Giriş Tarihi: 25.08.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:23