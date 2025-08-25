Trend Galeri Trend Magazin YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

AA
Giriş Tarihi: 25.08.2025 19:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:23
YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Merkeze bağlı Bahçe köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Gülşah (50) ve Mehmet Emin Gülen (60) çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü olan Çimen Gülen, YKS'nin ilk oturumu sonrası Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden çıkışta babası tarafından çiçeklerle karşılanmıştı.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Babasının elindeki çiçeklerle kendisine doğru koştuğunu gören Gülen, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Yayınlanan bu video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Çimen Gülen aynı zamanda Milyoner yarışmasına da katılmıştı.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

YKS sınav sonuçları açıklandı.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Çimen Gülen, YKS sonuçlarını Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde çalışırken öğrendi.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Çimen, mutlu haberi Muş'taki babasına telefonda bildirdi.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Otelde garsonluk yapan Gülen, gazetecilere, aile ekonomisine destek olmak için çalıştığını söyledi.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) bölümünü kazandığını belirten Gülen, "Üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Böyle bir sürecimiz olmuştu çok emek vermiştim. Üniversite tercih sonuçlarım açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 burslu kazandım. Bir iş insanı da geri kalanı karşıladı. Ekonomik durumum el vermediği için iş insanı yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Üniversitede ilk yılını tamamladıktan sonra ABD'de yapay zekayla çalışmalara ağırlık veren bir üniversiteye gitmeyi hedeflediğini aktaran Gülen, "Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum." dedi.

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

Babasının kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Gülen, şöyle devam etti:

YKS çıkışında babası çiçeklerle karşılamıştı! Milyoner’e de katılan Çimen Gülen hayalindeki bölüme yerleşti

"Küçüklüğümden beri babam 5 kız olmamıza rağmen hepimize 'tekmiş' gibi davrandı. Bu yıl çiçek alarak da bunu kanıtladı. Gerçi bunu sürekli yapan biri. Bu yıl sadece kameralara göründü. Normalde göründüğünden daha tatlıdır. Kendisi benim sürekli destekçimdir. Onun sayesinde bugün bir yerlerdeyim. Yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteği… Onunla baba kızdan öte arkadaş gibiydik. Herhangi bir sorunum olduğunda ona anlatabilirdim. Babamı çok seviyorum."