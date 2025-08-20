Trend Galeri Trend Magazin Yoga videosu başına dert oldu! Pınar Altuğ'dan 'Eşiniz kıskanmıyor mu?' sorusuna dobra cevap...

Geçtiğimiz günlerde "Hayatını kaybetti" haberleriyle magazin gündeminde şok etkisi yaratan Pınar Altuğ, bu kez paylaştığı video ile dikkat çekti. Yoga yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Altuğ, bir takipçisinin yorumuna ise dobra bir cevap verdi.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:41
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bu sıralar sosyal medya hesabında bir hayli aktiflik gösteren Altuğ takipçileriyle de sık sık paylaşım yapıyor.

YOGA VİDEOSU BAŞINA DERT OLDU!

Pınar Altuğ son olarak sevenleriyle yoga yaptığı anların videosunu paylaştı.

Bazı takipçilerinin beğenisini kazanan Altuğ, bazı takipçilerinden ise yoğun eleştiriler aldı. Bu eleştirilerden biri, "Yağmur Bey kıskanmıyor mu?" şeklinde bir yorumdu.

Ünlü oyuncu, bu takipçisinin sorusuna ise "Neden kıskansın ki?" cevabını vererek, dobra bir cevapta bulundu.

"ALDIĞIM TELEFONLARIN HADDİ HESABI YOK"

Yoga videosuyla gündeme gelen Pınar Altuğ geçen günlerde de hakkında çıkan asılsız haberler nedeniyle takipçilerine dert yanmıştı.Instagram hesabından hikaye paylaşan Altuğ, şu ifadeleri kullandı: "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış.

"Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok"

Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

Öte yandan Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la 9. evlilik yıl dönümünü kutlayarak da dikkat çekmişti.

Aralarındaki yaş farkına gelen yorumları hiçe sayarak mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ünlü çift, son olarak birlikteliklerinin 17. yılını "Bir ömür boyu" notuyla yaptığı Instagram paylaşımı ile kutlamıştı.

Ailesi ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Altuğ, kocası Atacan ile tanışmalarının bir film setinde gerçekleştiğini söylemişti.

Aralarındaki yaş farkı ile en çok konuşulan çiftlerden olan ikili, evlilikleri ile magazin gündemine damga vurmuştu.

