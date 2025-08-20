Trend
Yoga videosu başına dert oldu! Pınar Altuğ'dan 'Eşiniz kıskanmıyor mu?' sorusuna dobra cevap...
Geçtiğimiz günlerde "Hayatını kaybetti" haberleriyle magazin gündeminde şok etkisi yaratan Pınar Altuğ, bu kez paylaştığı video ile dikkat çekti. Yoga yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Altuğ, bir takipçisinin yorumuna ise dobra bir cevap verdi.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:41