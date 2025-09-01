Trend Galeri Trend Magazin Yol belli yolcu belli! 'Gözleri KaraDeniz' başlıyor!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… Gözleri Karadeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:29
KEŞKE BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN OLSAYDI DEMİŞTİN. HATIRLASANA…

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir.

Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar.

Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir.

İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır.

Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.

Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

atv'nin yeni dizisi 'Gözleri KaraDeniz' 2 Eylül Salı akşamı ekranlarda olacak.

