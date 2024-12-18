Yosun gözleri onu ele veriyor! 5 yaşında sinema hayatına başlayan bu küçük kız şimdilerde çok ünlü...

Kariyeriyle, hayatıyla ve attığı adımlarla her daim konuşulan çok sevdiğimiz oyuncunun aslında daha 5 yaşındayken ekranlarda kendine yer bulduğunu biliyor muydunuz? Üstelik çoğumuz adından sıklıkla söz etsek de bu halini görünce çok az kişi onu tanıyor!