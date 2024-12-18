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Yosun gözleri onu ele veriyor! 5 yaşında sinema hayatına başlayan bu küçük kız şimdilerde çok ünlü...

Kariyeriyle, hayatıyla ve attığı adımlarla her daim konuşulan çok sevdiğimiz oyuncunun aslında daha 5 yaşındayken ekranlarda kendine yer bulduğunu biliyor muydunuz? Üstelik çoğumuz adından sıklıkla söz etsek de bu halini görünce çok az kişi onu tanıyor!

Giriş Tarihi: 18.12.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:01
Yosun gözleri onu ele veriyor! 5 yaşında sinema hayatına başlayan bu küçük kız şimdilerde çok ünlü...

Aslında yıllardır hayatımızda olmasına rağmen birçok kişinin en eski halini pek de bilmediği o ismin yaşadığı değişim, büyük dikkat çekti.

Yosun gözleri onu ele veriyor! 5 yaşında sinema hayatına başlayan bu küçük kız şimdilerde çok ünlü...

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden olan bu kişi, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde dikkat çekici bir evrim yaşayarak, sektörün en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Yosun gözleri onu ele veriyor! 5 yaşında sinema hayatına başlayan bu küçük kız şimdilerde çok ünlü...

1980 yılında İstanbul'da doğan Burçin Terzioğlu, oyunculuk serüvenine henüz 5 yaşındayken adım attı.

Yosun gözleri onu ele veriyor! 5 yaşında sinema hayatına başlayan bu küçük kız şimdilerde çok ünlü...

İlk olarak "Perihan Abla" dizisinde küçük bir rolle izleyicilerin karşısına çıkan Terzioğlu, o yıllarda Türk sinemasının çocuk yıldızlarından biri olarak öne çıktı.

Yosun gözleri onu ele veriyor! 5 yaşında sinema hayatına başlayan bu küçük kız şimdilerde çok ünlü...

1980'li ve 1990'lı yıllarda "Menekşe Koyu", "Çıplak Vatandaş", "Hasret" gibi yapımlarda yer alarak sinema ve televizyon sektöründe aktif bir çocuk oyuncu olarak kariyerine hızla devam etti.

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