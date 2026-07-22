Trend Galeri Trend Magazin YouTube'dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

YouTube'dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri, lüks yaşam tarzı ve milyonlarca takipçisiyle gündemi sarsmaya devam ediyor. 2 milyar dolarlık devasa servetiyle adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen, bu kez hayatının en özel imzasını tropikal bir törenle attı.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:19
YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

Dünyanın en çok takip edilen içerik üreticilerinden MrBeast, yaklaşık 2.6 milyar dolar olduğu iddia edilen devasa servetiyle sık sık adından söz ettiriyordu.

YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

Ünlü yayıncı, 2022 yılından bu yana gözlerden uzak bir birliktelik sürdürdüğü sevgilisi Thea Booysen ile hayatını birleştirdi.

YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

İlişkileri 2022 yılında ortak arkadaşlarının yer aldığı bir akşam yemeğinde başlayan ve 2024'teki nişan kararıyla ciddileşen çift, nikah masasına oturdu.

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YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

Düğünden hemen önce İtalya'da özel bir bekarlığa veda organizasyonu düzenleyen ikili, esas töreni ise tropikal bir sahil kasabasında, kumsal üzerinde gerçekleştirdi.

YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

Ailelerin ve en yakın dostların katıldığı romantik törenden kareler kısa sürede sosyal medyayı salladı.

YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

87 milyon takipçili hesabından düğün fotoğraflarını paylaşan 28 yaşındaki MrBeast, mutluluğunu "MrsBeast'i buldum ve hayatımın en güzel günüydü" notuyla takipçilerine duyurdu.

YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

Çiçeği burnunda gelin Thea Booysen ise nikahın hemen ardından sosyal medya hesabındaki soyadını Donaldson olarak güncelledi.

YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

MRBEAST KİMDİR?

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan sosyal medya yayıncısı MrBeast, YouTube platformundaki en yüksek abone sayısına sahip kanalı işletmektedir. 2012 yılında 13 yaşındayken içerik üretmeye başlayan Donaldson, Kuzey Karolina'da büyümüştür.

YouTube’dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

Zamanla içeriklerinin erişimini artırarak YouTube ana kanalında 500 milyondan fazla aboneye ulaşmıştır. Genellikle yüksek bütçeli prodüksiyonlar, ödüllü yarışmalar ve büyük çaplı organizasyon videoları hazırlamaktadır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör