Trend Galeri Trend Magazin YouTube'dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

YouTube'dan 2 milyar dolar kazanmıştı: Ünlü fenomen evlendi! Tropikal sahilde görkemli tören karelerine beğeni yağdı...

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri, lüks yaşam tarzı ve milyonlarca takipçisiyle gündemi sarsmaya devam ediyor. 2 milyar dolarlık devasa servetiyle adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen, bu kez hayatının en özel imzasını tropikal bir törenle attı.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:19