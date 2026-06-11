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Yumruklu saldırı izleri silinmedi! Lucas Torreira sokakta böyle görüntülendi: Artık adımını bile onsuz atmıyor!
Yumruklu saldırı izleri silinmedi! Lucas Torreira sokakta böyle görüntülendi: Artık adımını bile onsuz atmıyor!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz Mayıs ayında uğradığı yumruklu saldırıyla futbol camiasını şoke etmişti. Yaşanan korku dolu anların ardından gözlerden uzak olan ünlü futbolcu, aylar sonra ilk kez sokakta görüntülendi.
Giriş Tarihi: 11.06.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 07:21