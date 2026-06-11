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Yumruklu saldırı izleri silinmedi! Lucas Torreira sokakta böyle görüntülendi: Artık adımını bile onsuz atmıyor!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz Mayıs ayında uğradığı yumruklu saldırıyla futbol camiasını şoke etmişti. Yaşanan korku dolu anların ardından gözlerden uzak olan ünlü futbolcu, aylar sonra ilk kez sokakta görüntülendi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 11.06.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 07:21
Yumruklu saldırı izleri silinmedi! Lucas Torreira sokakta böyle görüntülendi: Artık adımını bile onsuz atmıyor!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, mayıs ayında Kasımpaşa'daki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramıştı.

Yumruklu saldırı izleri silinmedi! Lucas Torreira sokakta böyle görüntülendi: Artık adımını bile onsuz atmıyor!

O olay sonrası ünlü futbolcu ilk kez sokakta görüntülendi.

Yumruklu saldırı izleri silinmedi! Lucas Torreira sokakta böyle görüntülendi: Artık adımını bile onsuz atmıyor!

Torreira, önceki akşam Bebek sahilinde yürüyüş yapıp dondurma yedi.

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Yumruklu saldırı izleri silinmedi! Lucas Torreira sokakta böyle görüntülendi: Artık adımını bile onsuz atmıyor!

Ünlü futbolcuya bu gezi sırasında bir korumanın eşlik etmesi dikkat çekti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör