Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: "Bu acı sönmüyor!"

"BU ACI SÖNMÜYOR!"

Bu acı sönmüyor ne anne ne baba hiçbir şeye benzemiyor. Evlat başka bir şey. Yaz, kış sürekli mezarına geliyorum. Hiç yalnız bırakmıyoruz. Şarkılarımı söylerken gözüm hep yaşlı. İçim ağlar" dedi.