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Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: "Bu acı sönmüyor!"
Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: "Bu acı sönmüyor!"
Şarkıcı Safiye Soyman, iki yıl önce MS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ü Bodrum'daki mezarı başında andı. Törade duygusal anlar yaşayan Soyman, "Sanki oğlum dün vefat etmiş gibi" diyerek acısını paylaştı.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 08:57
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 09:02