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Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: "Bu acı sönmüyor!"

Şarkıcı Safiye Soyman, iki yıl önce MS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ü Bodrum'daki mezarı başında andı. Törade duygusal anlar yaşayan Soyman, "Sanki oğlum dün vefat etmiş gibi" diyerek acısını paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.07.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 09:02
Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 2024 yılının Temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa vermişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

Safiye Soyman gazetecilere, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

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Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

EVLADINI 2. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANDI

Safiye Soyman'ın 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz (MS) nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz, ölümünün 2'nci yılında Gündoğan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

Anma törenine Safiye Soyman, Faik Öztürk ile çok sayıda yakını katıldı. Akaröz'ün mezarı başında dualar okundu. Soyman daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

'EVLAT BAŞKA BİR ŞEY'

Yaşadığı üzüntüyü paylaşan Safiye Soyman, "2'nci sene ne çabuk oldu, rüya gibi. Sanki oğlum dün vefat etmiş gibi. Allah kimseye evlat acısı vermesin.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

"BU ACI SÖNMÜYOR!"

Bu acı sönmüyor ne anne ne baba hiçbir şeye benzemiyor. Evlat başka bir şey. Yaz, kış sürekli mezarına geliyorum. Hiç yalnız bırakmıyoruz. Şarkılarımı söylerken gözüm hep yaşlı. İçim ağlar" dedi.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

Faik Öztürk ise "Ateş düştüğü yeri yakar. Her şey gözümüzün önüne geliyor. Dün akşam hiç uyuyamadım.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

Safiye'nin kokusu var diye oğlu Harun'un yastığıyla yattığını bilirim. Annesi olarak daha zor" diye konuştu.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

İşte evlat acısı yaşayan ve hayatlarının en zor sınavını veren diğer ünlü isimler...

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunu kaybetmişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

MAZHAR ALANSON

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

EBRU ŞALLI

Manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars, henüz 10 yaşındayken 2 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

Yüreği hala yangın yeri! Safiye Soyman kaybettiği evladını 2. yılında mezarı başında andı: Bu acı sönmüyor!

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör