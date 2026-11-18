2007 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün hem yazıp yönettiği hem de başrolünde oynadığı gişe rekortmeni Beyaz Melek filminde rol aldı. Küçük Kadınlar'ın ardından Sihirli Annem ve El Gibi yapımlarında kamera karşısına geçti. 2012 yılında Böyle Bitmesin, 2013 yılında ise Küçük Kıyamet dizilerinde izleyiciyle buluştu.