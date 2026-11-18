Trend
Galeri
Trend Magazin
Yürek burkan hikayesiyle hafızalara kazınmıştı! Uçurtmayı Vurmasınlar'ın Barış'ı Ozan Bilen'in son hali şaşırttı...
Yürek burkan hikayesiyle hafızalara kazınmıştı! Uçurtmayı Vurmasınlar'ın Barış'ı Ozan Bilen'in son hali şaşırttı...
Kariyerine henüz 5 yaşındayken çocuk oyuncu olarak adım atan ve unutulmaz yapımlarda rol alan Ozan Bilen, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle magazin gündeminde yer aldı. Uçurtmayı Vurmasınlar filmindeki Barış karakteriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncunun aradan geçen yıllar içindeki değişimi hayranlarını şoke etti.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 11:57