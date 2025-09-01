Yürekler ağza geldi! Şarkıcı Tuğçe Kandemir konserde yere kapaklandı!

Müzik dünyasının genç isimlerinden olan Tuğçe Kandemir, başarılı kariyeriyle adından söz ettiriyor. Güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çeken Kandemir, sektörün sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Birçok şarkıya hayat veren Kandemir, son olarak verdiği bir konserde yürekleri ağza getirdi. Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Tuğçe Kandemir, ayakkabısının ekbisesine takılması sonucu yere düştü. O anlarda kameralara yakalanan ünlü şarkıcı sevenlerini endişelendirdi. Kandemir, 'Sağlam geldim değil mi' diyerek espri yapınca, dinleyiciler kahkahaya boğuldu. Öte yandan Tuğçe Kandemir özel hayatıyla da mercek altına alınıyor. 'Seni Öptüğüm Sokak', 'Yanlış', 'Ne Güzel Yaratmış', 'Kalbim Kırgın' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz eylül ayında sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kandemir, mutlu anlarını 'Evet dedim çocuklar' notuyla paylaşmıştı. MERSİN'DE DÜĞÜN Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikâh masasına oturmuştu. Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti. Tuğçe Kandemir, sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Eşi ile beraber bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşan '2+' notuyla paylaşan Kandemir'e hayranlarından beğeni ve hayırlı olsun yorumları gelmişti. OĞLUNA KAVUŞTU Tuğçe Kandemir, sabah saatlerinde anne olmuştu. Doğumdan önce paylaşım yapan Kandemir, '9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Duygular şelale... Bol bol dualarınızı bekliyorum' notuyla sevindiren haberi paylaşmıştı. 40 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir, oğlu Demir'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Kandemir bu kareleri, 'Zorla okutulan Maşallah! butonuyum' notunu düşmüştü. Mutlu aile tablosuna ise takipçilerinden tebrik mesajları yağmıştı. Tuğçe Kandemir son olarak oğlu Demir'in 40'ını çıkardı. 'DEMİR'İN 40 I UÇTU' Güzel şarkıcı, O anları 'Demir'in 40'ı uçtu' notuyla paylaştı. Mutlu aile tablosunu gören takipçiler, Kandemir'e, 'Çok güzel bir aile oldunuz, maşallah.' yorumları yaptı. Kandemir, oğlunun yüzünü kalp emojisi koyup paylaştı. Küçük Demir'in yüzü şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu. Öte yandan Tuğçe Kandemir hamile kalmadan önce verdiği kilolarla gündem olmuştu. Bir hayli zayıflayan Kandemir'in uyguladığı diyet sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından merak edilmişti. Çıktığı konserlerde giydiği kıyafetler eleştiri konusu olan şarkıcı Tuğçe Kandemir son görüntüsüyle herkesi şoke etti. Kilolarından kurtulmak için diyet uygulamaya başlayan şarkıcı artık incecik.