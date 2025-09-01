Sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken böyle düştü | Video
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı , ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması sonucu sahnede düştü.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde konser veren ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü. Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.
Sanatçı, "Bayağı sağlam geldim değil mi" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu. Kandemir'in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.
