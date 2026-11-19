Savunmasına devam eden Güney, milliyetçi duyguları olduğunu ifade edip şunları söyledi: "Şarkı sözlerine bile dikkat eden biri olarak bu suç benim için çok ağır. Peru'daki bir bitki başıma bela açtı. Üzerime atılı bu suçları işleme kastım yoktur."

