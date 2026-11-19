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Yusuf Güney'in 10 yıla kadar hapsi isteniyor! Mahkemede dikkat çeken savunma: 'Peru’daki bitki başıma bela açtı'
Yusuf Güney'in 10 yıla kadar hapsi isteniyor! Mahkemede dikkat çeken savunma: "Peru’daki bitki başıma bela açtı"
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol süreci devam eden şarkıcı Yusuf Güney, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada hem geçmişteki soruşturma sürecine hem de yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle aksayan işlerine değinen Güney, yaşadıklarını "Peru'daki bir bitki başıma bela oldu" sözleriyle özetledi.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 07:03