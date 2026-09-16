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Yüzlerce aday arasından prensesliğe “Merjem Šiljak” seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti
Yüzlerce aday arasından prensesliğe “Merjem Šiljak” seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti
atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Alanya Prensesi Destina'ya hayat veren Merjem Šiljak, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye başladı.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 10:17