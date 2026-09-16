Trend Galeri Trend Magazin Yüzlerce aday arasından prensesliğe “Merjem Šiljak” seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

Yüzlerce aday arasından prensesliğe “Merjem Šiljak” seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Alanya Prensesi Destina'ya hayat veren Merjem Šiljak, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye başladı.

Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 10:17
Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

YÜZLERCE ADAY ARASINDAN PRENSESLİĞE "MERYEM" SEÇİLDİ!

Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimine Aşk ve Taht ile adım atan Bosna Hersekli yetenekli oyuncu Merjem Šiljak, Destina rolü için gerçekleştirilen geniş kapsamlı audition süreçlerinde fark yarattı.

Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

Yüzlerce yerli ve yabancı oyuncunun katıldığı zorlu seçmelerde sergilediği etkileyici deneme çekimleriyle öne çıkan Šiljak, rolü kaparak uluslararası isimler arasından sıyrılmayı başardı.

Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

Bosna Hersek'in en köklü ve saygın sanat kurumlarından Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi mezunu olan genç oyuncu, ilk bölümde sergilediği güçlü imajıyla izleyiciden tam not aldı.

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Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

ADIM ADIM "HUNAD HATUN"LUĞA: SARAY HAYATINDAN DÖNEM ADABINA ÖZEL EĞİTİMLER

Hazırlık sürecini yalnızca teknik becerilerle sınırlı tutmayan başarılı oyuncu, Aşk ve Taht projesinin tarih danışmanlarından özel dersler aldı.

Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

Tarihimizde "Hunad Hatun" olarak bilinen karakterin tarihsel arka planını, dönemin sosyolojik yapısını, Selçuklu sarayındaki yaşamı ve dönem adabını derinlemesine inceleyen Merjem Šiljak, aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında sıkışan Destina'yı dönemin ruhuyla bütünleştirdi.

Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

Sultan Alaaddin Keykubad ile yolları kesişen Alanya Prensesi Destina'nın kaderi, dizinin en merak uyandıran hikayelerinden biri olmaya başladı.

Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

Aşk ve Taht 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kızınız Destina ile evleneceğim!" | Video

Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!

Yüzlerce aday arasından prensesliğe Merjem Šiljak seçildi! Aşk Ve Taht’ın Destina’sı rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#AŞK VE TAHT #ATV #BOZDAĞ FİLM