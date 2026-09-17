Trend
Galeri
Trend Magazin
Yüzlerce aday arasından seçildi! 'Aşk ve Taht'ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor
Yüzlerce aday arasından seçildi! 'Aşk ve Taht'ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor
Atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Alanya Prensesi Destina'ya hayat veren Merjem Siljak, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye başladı.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 07:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 07:18