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Yüzlerce aday arasından seçildi! 'Aşk ve Taht'ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor

Atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Alanya Prensesi Destina'ya hayat veren Merjem Siljak, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye başladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.09.2026 07:17 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 07:18
Yüzlerce aday arasından seçildi! ’Aşk ve Taht’ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor

ZORLU BİR SEÇME SÜRECİ
Bosna Hersekli yetenekli oyuncu Merjem Siljak, Destina rolü için gerçekleştirilen geniş kapsamlı audition süreçlerinde fark yarattı.

Yüzlerce aday arasından seçildi! ’Aşk ve Taht’ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor

Yüzlerce yerli ve yabancı oyuncunun katıldığı zorlu seçmelerde sergilediği etkileyici deneme çekimleriyle öne çıkan Siljak, rolü kaparak uluslararası isimler arasından sıyrılmayı başardı.

Yüzlerce aday arasından seçildi! ’Aşk ve Taht’ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor

Bosna Hersek'in en köklü ve saygın sanat kurumlarından Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi mezunu olan genç oyuncu, ilk bölümde sergilediği güçlü imajıyla izleyiciden tam not aldı.

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Yüzlerce aday arasından seçildi! ’Aşk ve Taht’ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor

TARİH DANIŞMANINDAN DERS
Başarılı oyuncu, Aşk ve Taht projesinin tarih danışmanlarından özel dersler aldı.

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Yüzlerce aday arasından seçildi! ’Aşk ve Taht’ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor

Tarihimizde 'Hunad Hatun' olarak bilinen karakterin tarihsel arka planını, dönemin sosyolojik yapısını, Selçuklu sarayındaki yaşamı ve dönem adabını derinlemesine inceleyen Merjem Siljak, aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında sıkışan Destina'yı dönemin ruhuyla bütünleştirdi.

Yüzlerce aday arasından seçildi! ’Aşk ve Taht’ın yıldızı performansıyla adından söz ettiriyor

Sultan Alaeddin Keykubad ile yolları kesişen Alanya Prensesi Destina'nın kaderi, dizinin en merak uyandıran hikayelerinden biri olmaya başladı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör