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Yüzüne estetik yaptırdığı konuşuluyordu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence iddiaları o paylaşımla tiye aldı...
Yüzüne estetik yaptırdığı konuşuluyordu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence iddiaları o paylaşımla tiye aldı...
Hakkında ortaya atılan estetik iddialarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, bu kez yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oscar'lı oyuncu, özellikle göz kapaklarıyla ilgili konuşulanlara verdiği yanıtla takipçilerini güldürdü.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 15:53