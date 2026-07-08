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Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, sık sık minik yeğeniyle paylaşımlar yapıyor. Melisa Ural, bugün yaptığı son paylaşımla da takipçilerin ilgisini topladı. İşte Melisa Ural'ın minik yeğeniyle oyunlar oynadığı o anlar!

Giriş Tarihi: 08.07.2026 18:13 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 18:20