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Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, sık sık minik yeğeniyle paylaşımlar yapıyor. Melisa Ural, bugün yaptığı son paylaşımla da takipçilerin ilgisini topladı. İşte Melisa Ural'ın minik yeğeniyle oyunlar oynadığı o anlar!

Giriş Tarihi: 08.07.2026 18:13 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 18:20
Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Engincan ve Melisa Ural, sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Anne ve babalarının 1999 yılındaki boşanmasının ardından gözlerden uzak büyüyen kardeşlerden Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenerek aileye yeni bir heyecan katmıştı.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Bu evlilikten dünyaya gelen ve Sibel Can ile Hakan Ural'a ilk torun sevincini yaşatan minik Lina, şimdilerde büyüme yolculuğunun en tatlı döneminde.

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Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

Hala olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Ural, abisinin kızı Lina ile bir araya geldiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Yeğeniyle sevgi dolu bir "hala-yeğen" pozu veren Melisa Ural, minik Lina'nın evde emeklemeye çalıştığı o sevimli anları da takipçileriyle paylaşmıştı.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

HİKAYEDE KALMADI SAYFASINDA PAYLAŞTI

Melisa Ural, minik Lina'yı bugün kişisel sayfasında paylaşarak takipçilerini sevindirdi.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİLER

Teknede çekildiği görülen fotoğrafta Ural'ın yeğenini kucağına alarak keyifli vakit geçirdiği anlar dikkat çekti. Melisa Ural, oyunlar oynamayı da ihmal etmedi.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Kısa sürede büyük ilgi gören ve beğeni toplayan görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürmüştü.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

SUDA OYUNLAR OYNADILAR

Minik Lina'nın suyla oyunlar oynadığı o anlar Melisa Ural tarafından fotoğraflanmıştı.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

ANNESİNİN GÜZELLİĞİNİ GENLERİNDE TAŞIYOR! MELİSA URAL DA GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam eden ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından paylaştığı asansör pozuyla görenlere "Maşallah" dedirtmişti.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Öte yandan Melisa Ural, geçtiğimiz dönemde sosyal medya hesabından annesi Sibel Can ile yeni bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

Anne kızın beğeni yağan bu karesine "Aynı annesi", "Kardeş gibisiniz", "Çok benziyorsunuz" şeklinde yorumlar gelmişti.

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

ALİNA BOZ

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

NESLİHAN ATAGÜL

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

SERENAY SARIKAYA

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Yüzünü yine göstermedi! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural minik yeğeniyle oyun oynarken anlarını paylaştı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN