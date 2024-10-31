’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun 4.5 yıl hapsi istendi! Annesi Ayşe Tunaboylu: Oğlum böyle bir eylemde bulunmuş olamaz

"VURAN ELLERİM KIRILSIN MESAJI MANİPÜLASYONLA ATILDI"

Sanığın annesi Ayşe Tunaboylu ise oğlunun böyle bir olaya karışmadığını söyleyerek, "Oğlum, anne ve babası sanatçı olan, evde sürekli sanat konuşulan, kadın-erkek eşitliğine inanılan bir ailede yetişmiş olup daha önce böyle bir hiçbir olay yaşamamıştı. Gözünün nasıl morardığının farkında olmadığını, çünkü kendisine duygusal ajitasyon ile saldırdığını söyledi.