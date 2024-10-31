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'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'nun 4.5 yıl hapsi istendi! Annesi Ayşe Tunaboylu: Oğlum böyle bir eylemde bulunmuş olamaz

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu'nun, müzisyen sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ilginç anlar yaşandı. Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı, genç kadının yüzünde morluk gördüğünü ancak sanığın dirseğinin çarptığını söyledi. Annesi ise oğlunun mağdura, "Sana vuran ellerim kırılsın" mesajı için "Oğlumu manipülasyona maruz bırakıldı" dedi. Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında "dirsek çarptı" savunmasına "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istedi.


ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 31.10.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 07:34
’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun 4.5 yıl hapsi istendi! Annesi Ayşe Tunaboylu: Oğlum böyle bir eylemde bulunmuş olamaz

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'e darp ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun 4.5 yıl hapsi istendi! Annesi Ayşe Tunaboylu: Oğlum böyle bir eylemde bulunmuş olamaz

Müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i İstanbul Kadıköy'deki evlerinde geçen yıl ağustos ayında darp ettiği gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu ortaya çıktı.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun 4.5 yıl hapsi istendi! Annesi Ayşe Tunaboylu: Oğlum böyle bir eylemde bulunmuş olamaz

"UFAK MORLUK GÖRDÜM, DİRSEĞİ ÇARPMIŞ"
Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada tanıklar dinlendi. Sanık Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı Bülent Kaos Köksal ikili arasında çıkan olay üzerine evlerine gittiğini belirterek, "Her ikisi de Aybike'nn kıskançlık duygusu ile Can'a saldırdığını, Can'ın da kendisini korurken dirseğinin Aybike'ye çarptığını anlattılar.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun 4.5 yıl hapsi istendi! Annesi Ayşe Tunaboylu: Oğlum böyle bir eylemde bulunmuş olamaz

Vücudunda çok fazla yaralanma izi görmedim. Aybike'nin yüzünde ufak bir morluk gördüm. Tıbbi konulardan anlamadığım için hastaneye götürüp götürmeme konusunda kendisine sordum. İhtiyacı olmadığını söyledi" dedi.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun 4.5 yıl hapsi istendi! Annesi Ayşe Tunaboylu: Oğlum böyle bir eylemde bulunmuş olamaz

"VURAN ELLERİM KIRILSIN MESAJI MANİPÜLASYONLA ATILDI"
Sanığın annesi Ayşe Tunaboylu ise oğlunun böyle bir olaya karışmadığını söyleyerek, "Oğlum, anne ve babası sanatçı olan, evde sürekli sanat konuşulan, kadın-erkek eşitliğine inanılan bir ailede yetişmiş olup daha önce böyle bir hiçbir olay yaşamamıştı. Gözünün nasıl morardığının farkında olmadığını, çünkü kendisine duygusal ajitasyon ile saldırdığını söyledi.

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