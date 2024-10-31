’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun 4.5 yıl hapsi istendi! Annesi Ayşe Tunaboylu: Oğlum böyle bir eylemde bulunmuş olamaz

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu'nun, müzisyen sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ilginç anlar yaşandı. Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı, genç kadının yüzünde morluk gördüğünü ancak sanığın dirseğinin çarptığını söyledi. Annesi ise oğlunun mağdura, "Sana vuran ellerim kırılsın" mesajı için "Oğlumu manipülasyona maruz bırakıldı" dedi. Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında "dirsek çarptı" savunmasına "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istedi.