Trend Galeri Trend Magazin Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Tıpkı ablası Ajda Pekkan gibi yıllara meydan okuyan Semiramis Pekkan, makyaj koltuğundaki anlarını takipçileriyle paylaştı. Sadece hafif bir dokunuşla bile zarafetinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlayan usta sanatçının o görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:52