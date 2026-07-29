Trend Galeri Trend Magazin Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Tıpkı ablası Ajda Pekkan gibi yıllara meydan okuyan Semiramis Pekkan, makyaj koltuğundaki anlarını takipçileriyle paylaştı. Sadece hafif bir dokunuşla bile zarafetinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlayan usta sanatçının o görüntüleri sosyal medyayı salladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:52
Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Süperstar olarak anılan ablası Ajda Pekkan gibi attığı her adımla ilgi odağı olan Semiramis Pekkan, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Kanseri atlattıktan sonra adeta yeniden doğan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

77 yaşındaki ünlü isim, bu kez makyaj yaptırdığı anları paylaşmasıyla dikkat çekti.

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Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Yıllara meydan okuyan zarafetiyle beğeni toplayan Semiramis Pekkan, tercih ettiği hafif makyajıyla takipçilerinden tam not aldı.

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Sade dokunuşlarla zarafetinden ödün vermeyen Pekkan, paylaşımının ardından övgü yağmuruna tutuldu.

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Semiramis Pekkan, geçtiğimiz haftalarda ise özel hayatıyla gündeme gelmiş ve hakkında çok bilinmeyen bir gerçekle dikkat çekmişti. Pekkan, 1987 yılında Hintli milyarder iş insanı Gulu Lalvani ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan bu evlilikten çiftin "Zoran" adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

Ancak Zoran Lalvani, annesi gibi magazin dünyasından uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Gözlerden uzakta büyüyen Zoran Lalvani, şimdilerde teknoloji dünyasında adından başarılı çalışmalarıyla söz ettiriyor.

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Zarafetiyle hayran bıraktı… 77 yaşındaki Semiramis Pekkan’ın o makyajı takipçilerinden tam not aldı!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS