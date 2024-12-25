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Zembilli Kasabası’nın hikayesi 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor!

ATV'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:18
Zembilli Kasabası’nın hikayesi 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor!

Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan 'Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.

Zembilli Kasabası’nın hikayesi 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor!

İZLEYİCİLERİN İÇİNİ ISITACAK HİKAYE!

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

"Zembilli" ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv'de | Video

Zembilli Kasabası’nın hikayesi 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor!

DİLLERE DESTAN SEVDALAR...

Mert, yiğit delikanlılar ile yüreği yüzünden güzel kadınların yaşam mücadeleleri ve dillere destan olan sevdaları Zembilli'de ekrana gelecek.

Zembilli Kasabası’nın hikayesi 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor!

DİZİNİN OYUNCULARI

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

Zembilli Kasabası’nın hikayesi 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor!

3 OCAK CUMA GÜNÜ EKRANLARDA!

'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv'de.

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