Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur'un çocukluk arkadaşları anlattı: "Her bayramda..."

Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Kız kardeşi de vardı ve birbirimizi çok severdik. Çok iyi insanlardı. Çok fakirlerdi, o zamanlar zenginlik diye bir şey yoktu. Zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı" şeklinde konuştu.

