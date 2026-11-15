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Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur'un çocukluk arkadaşları anlattı: "Her bayramda..."

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü Adana Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından unutulmadı. 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden sanatçının çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği sokaklar, bu kez hüzün ve vefa dolu anılara ev sahipliği yaptı. Usta sanatçının bir dönem çalıştığı emektar kahvehanede kendisi için dualar okunurken, çocukluk arkadaşları ve komşuları onun hiç bilinmeyen yönlerini ve yıllar süren vefasını ilk kez anlattı.

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İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:35
Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur, doğum gününde doğup büyüdüğü mahallede vatandaşlar tarafından anılırken, bir dönem çalıştığı kahvede kendisi için dua okundu.

Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

Arabesk müziğin usta sanatçısı Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü mahallede unutulmadı.

Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Tayfur'un çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, usta sanatçıyı anlatarak hatıralarını paylaştı. Sanatçının bir dönem çalıştığı kahvede ise kendisi için dua okundu.

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Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...


"ARABASIYLA GELİR VE MAHALLELİYE YARDIMDA BULUNARAK ÖZLEMİNİ GİDERİRDİ"
Tayfur'u anlatan Kasım Eroğlu, "Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi. Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi'nde oldu. Özel günlerde ve bayramlarda sık sık mahalleye gelirdi.

Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yad ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye'nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı" dedi.

Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

"SAZ ÇALARAK BİZE ŞARKILAR SÖYLERDİ"
Ferdi Tayfur ile aynı ahşap yapıda karşılıklı odalarda yaşayan Zerrin Avcı, Tayfur ile büyüdüklerini dile getirerek, "Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı.

Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

Altında oturur birlikte kahvaltı yapardık. Sonra buradan taşındılar. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik. O zamanlar henüz besteler yapıyorduk.

Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Kız kardeşi de vardı ve birbirimizi çok severdik. Çok iyi insanlardı. Çok fakirlerdi, o zamanlar zenginlik diye bir şey yoktu. Zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı" şeklinde konuştu.

Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

"HER BAYRAMDA MAHALLEYE KOYUN GETİRİP DAĞITIYORDU"
Ferdi Tayfur'un bir dönem çalıştığı kıraathane sahibi Mehmet Kartopal ise, Ferdi Tayfur'un şarkılarında bahsettiği kahvehanenin burası olduğunu aktararak, "Kendisi burada büyüdü. Ferdi Tayfur az ilerimizde oturuyordu.

Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşları anlattı: Her bayramda...

Allah rahmet eylesin. Buraya gelir burada otururdu. Rahmetli Müslüm Gürses'te buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler. Babamın yanına gelip giderlerdi. Her bayramda mahalleye koyun getirip dağıtıyordu" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör