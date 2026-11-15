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Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur'un çocukluk arkadaşları anlattı: 'Her bayramda...'
Zengin olunca ilk işi o oldu! Ferdi Tayfur'un çocukluk arkadaşları anlattı: "Her bayramda..."
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü Adana Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından unutulmadı. 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden sanatçının çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği sokaklar, bu kez hüzün ve vefa dolu anılara ev sahipliği yaptı. Usta sanatçının bir dönem çalıştığı emektar kahvehanede kendisi için dualar okunurken, çocukluk arkadaşları ve komşuları onun hiç bilinmeyen yönlerini ve yıllar süren vefasını ilk kez anlattı.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:35