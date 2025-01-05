Zeynep Bastık’tan samimi açıklama: Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum!

ZEYNEP BASTIK

2024 benim için çok güzel geçti. 2025'ten daha umutluyum. Lan şarkısıyla inanılmaz güzel sonuçlar aldık. Global listeye girdi, en çok aranan çalınan, birden çok rekorun kırıldığı şarkı oldu. 2023'te 2024'ün böyle güzel geçeceğini hayal edemezdim. Bireysel olarak aldığım kararları uygulayabildiğim bir yıldı.

Mabel'le hep iletişim içindeydik. İlk albümünden beri dinlediğim şarkıcı. Çok seviyorum. Zeynep Bastık künyesinde bir işbirliği olsun diye yazışıyorduk arada. Ağustos ayıydı arabayla Bodrum'a gidiyordum. Bir ses kaydı attı bana. Lan'ın akustik halini attı bana. İlk ben ne dinlediysem en sonunda da onu çıkardık, bir şey değiştirmedik. Çok güzel uyumlandık, çok güzel anlaştık.

Şarkıyı dinlediğimde emin misin bana buna vereceğine dedim. Seni düşünerek yazdım dedi. İnanamadım. Lan ile ilgili kafanda bir soru işareti var mı dedi. Hayır, aksine şarkının adı da o olsun dedim. O lan argo içermiyor. Hissiyatı da anlamı da öyle agresiflik yok, nida gibi bir şey o. Hatta ben o kadar yumuşak söylemişim ki, lan dediğimi anlamayan çok insan da oldu. Neresinde söylüyorsun diye soranlar oldu. Hiç rahatsız etmedi beni, kimsenin kafasında soru işareti olmadı. Çok gerçek geliyor bana, hayatın içinde de lan derim yani. Bana uzak bir kelime değil. Kariyerimin en önemli şarkılarından biri haline geldi.

Billboard top 10 listesine girmesine çok şaşırdık. Türkçe bir şarkının o listeye girmesi beni çok sevindirdi. Bizim kültürümüze ait ezgilerin beğenilmesi beni umutlanırdı. Sadece kendi kariyerim için değil bizim müziğimiz için de gururlandırdı. Bizim müziğimiz de dünyanın daha geniş kitlelerinde yer bulabilir.