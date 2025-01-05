Zeynep Bastık’tan samimi açıklama: Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum!

ESKİLERDEN BESLENİYORUM
Hâlâ cover yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Konserlerde de söylüyorum. 80'ler ve 90'lardan eskilerden beslenmeyi çok seviyorum.
Birden fazla tür dinliyorum bütün müzikleri dinliyorum. Rap de dinlerim, kültürüne de hâkimim, içinde de çok bulundum. Sevdiğim her şeyi yapabilirim. Yeni şeyler denemek istiyorum.
Bir sezen Aksu şarkısı 'Uslanmıyor bu' benim hayatımda kilometre taşıdır. Ara adlı şarkım da çok önemli. Ara'dan sonra yaptığım her şeyde kendimi bilir bir haldeyim. Ben de büyüyorum şarkılarım da...
Çocukluğumdan beri bunun hayalini kuruyorum, çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum. Müzisyen bir ailede büyüdüm. Ne yapacağımı bildiğim bir yolculuktu. Ailem de çok destekledi. Ama ne zaman olacaktı, ünlü olacak mıydım bilmiyordum, bunların savaşına girmedim. Ama istiyordum tabi ki.
Türkü bana anneannem ve dedemden yadigar. Çok severim türkü söylemeyi.
Ünlü oldum dediğim anlardan biri, yürürken her arabadan 'Felaket' ve 'Yol' çalmaya başladığını duyduğum andır. Çok şaşırmıştım. A sen felaket kız diyorlar bana. Şu an mutlu oluyorum. Ne güzel yaptık diyorum. Kendini takdir etmek önemli bir şey, çok uzun süre bunu kaçırmışım. Bir senedir düzenli olarak terapi aldığım için inanılmaz bir farkındalık süreci yaşıyorum ve kendimi takdir ediyorum artık. Yaptın kız bravo diyorum.
Deprem fobim var. Korkuyorum, hâlâ diken üstündeyim. Çok uzun süre klostrofobi ile mücadele verdim. Uzun yıllar uçağa binemedim asansöre binemedim. Çok kötü hatıralarım var. Bununla ilgili ciddi terapiler aldım. İyileştim. Şu an çok azaldı. Çok nadir tetikleniyorum.