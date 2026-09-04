Zeynep Beşerler: Alt tarafı oyunculuk yapıyoruz, küçük dağları biz yaratmıyoruz!

-Televizyonda da pek çok başarılı işe imza attınız. Bunlardan ilk aklıma gelen Ihlamurlar Altında dizisi. Nasıl bir projeydi sizin için?

İkinci sezonda Özge Borak diziden ayrıldıktan sonra diziye dahil oldum. Rahmetli Tomris Hanım (Giritlioğlu) beni kadroya dahil etmişti. Benim için çok heyecanlıydı, çünkü ilk sezonu inanılmaz tutmuş bir işe baş karakter olarak girmek biraz stresliydi. Çok eğlendik, çok keyifli bir set geçirdik. Bülent'le (İnal) çok gülüyorduk. Kendisi kamera arkasında acayip komik bir insandır, insanı anında güldürür. Benim de dalağım düşüktür anında gülerim. O yüzden çok eğleniyorduk. Çok keyifli bir set geçirdik. Herkes birbiriyle arkadaş olduğu zaman gerçekten yaptığın işten zevk alıyorsun ve bu ekrana da yansıyor aslında.