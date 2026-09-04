Zeynep Beşerler: Alt tarafı oyunculuk yapıyoruz, küçük dağları biz yaratmıyoruz!

Müşteri olarak gittiği bir gece kulübünde "gecenin yıldızı" seçilmesiyle sanat dünyasına tesadüfen adım atan Zeynep Beşerler, oyunculuk serüvenindeki 20 yılı aşkın kariyerini geride bırakıyor. "Alacakaranlık", "Ihlamurlar Altında" ve 3 yıl boyunca yer aldığı efsane dizi "Arka Sokaklar"daki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu; şimdilerde tiyatro sahnelerinde seyirciyle buluşurken yeni nesil dikey dizi projeleriyle de üretmeye devam ediyor. "Doktorlar" dizisinden gelen teklifi "İç kararır, tutmaz bu iş" diyerek geri çevirmesinden sette kaprisine tahammül edemediği o tek isme, "Alt tarafı oyunculuk yapıyoruz, küçük dağları biz yaratmıyoruz" sözleriyle yeni nesil oyunculara getirdiği sert eleştiriden oğlu Kerem 18 yaşına gelene kadar evliliğe kapıları kapattığına kadar pek çok konuda ezber bozan samimi itiraflarda bulundu… Zeynep Beşerler, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.