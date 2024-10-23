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Zorlama tanık! Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor!

Uyuşturucu kullanması nedeniyle geçen mayıs ayında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Kalben'in başı dertten kurtulmuyor. Kalben'in arkadaşı Pamela Bringino 'Alisler Yurdu' isimli yoga kampında çalıştığı sırada işletme sahibi ile sevgili olup üzerine bir de darp edilip silahla tehdit edilince ünlü şarkıcıdan yardım istedi. Sevgilisinden sürekli dayak yediğini söyleyen Pamela, Kalben'den yardım isteyince iki arkadaş hastaneye gidip darp raporu aldı. Şikayet sonrası Alper E. isimli şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kalben mahkemeye tanık olarak çağırıldı ancak konseri nedeniyle katılamayacağını bildirince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 06:30
Zorlama tanık! Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor!

Geçtiğimiz mayıs ayında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ünlü şarkıcı Kalben'in başı tanık olduğu bir olay yüzünden derde girdi. Kalben'in arkadaşı Pamela Brıngıno, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir Alisler Yurdu isimli yoga kampında çalıştığı sırada işletme sahibi ile sevgili olup üzerine birde darp edilip silahla tehdit edilince ünlü şarkıcıdan yardım istedi.

Zorlama tanık! Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor!

Olay geçtiğimiz 14 Şubat tarihinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana geldi. 36 yaşındaki Pamela Brıngıno ile işletmeci Alper E., 2020 yılında sevgili olmaya başladı. İkili arasında başlayan aşk Alper E.'nin sahibi olduğu 'Alisler Yurdu' isimli yoga kampında meydana geldi ancak iddialara göre genç kadın işletmeci sevgilisi tarafından sürekli darp ediliyordu.

Zorlama tanık! Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor!

SEVGİLİSİNDEN ÖLDÜRESİYE DAYAK YEDİ
Pamela Brıngıno son olarak geçtiğimiz Şubat ayınca erkek arkadaşı ile yaşadığı tartışma sonrası yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrası yaralandı.

Zorlama tanık! Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor!

Üzerine birde kendisinden ayrılması üzerine tüfekle öldüreceğini söyleyen Alper E., genç kadını yoga kampında alıkoydu. Bir fırsatını bularak kaçan genç kadın Yalova'nı Armutlu ilçesine giderek arkadaşı olan şarkıcı Kalben'i arayarak yardım talebinde bulundu.

Zorlama tanık! Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor!

ÜNLÜ ŞARKICIYLA BİRLİKTE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Arkadaşının durumunu öğrenen ünlü şarkıcı Armutlu ilçesine gelerek Pamela Brıngıno'yu en yakın hastaneye götürerek tedavi altına aldırdı.

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