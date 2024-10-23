Zorlama tanık! Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor!

Geçtiğimiz mayıs ayında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ünlü şarkıcı Kalben'in başı tanık olduğu bir olay yüzünden derde girdi. Kalben'in arkadaşı Pamela Brıngıno, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir Alisler Yurdu isimli yoga kampında çalıştığı sırada işletme sahibi ile sevgili olup üzerine birde darp edilip silahla tehdit edilince ünlü şarkıcıdan yardım istedi.