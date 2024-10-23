Zorlama tanık! Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor!
Uyuşturucu kullanması nedeniyle geçen mayıs ayında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Kalben'in başı dertten kurtulmuyor. Kalben'in arkadaşı Pamela Bringino 'Alisler Yurdu' isimli yoga kampında çalıştığı sırada işletme sahibi ile sevgili olup üzerine bir de darp edilip silahla tehdit edilince ünlü şarkıcıdan yardım istedi. Sevgilisinden sürekli dayak yediğini söyleyen Pamela, Kalben'den yardım isteyince iki arkadaş hastaneye gidip darp raporu aldı. Şikayet sonrası Alper E. isimli şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kalben mahkemeye tanık olarak çağırıldı ancak konseri nedeniyle katılamayacağını bildirince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 06:30