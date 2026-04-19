Zorlu günlerde en büyük destekçilerinden biriydi! Ufuk Özkan ve oğlundan duygusal kare...

Karaciğer nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, oğluyla duygusal bir paylaşımda bulundu. Zor günleri birlikte aşan baba-oğulun karesi takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 11:46
50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.

"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"

Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ufuk Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.

"ÇOK AŞK!"

İyileşme sürecinde olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son olarak, oğluyla verdiği pozu "Çok aşk!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa, "Maşallah", "Baba-oğul harikasınız" yorumları yağdı. Özkan'ın neşeli hali ise gözlerden kaçmadı.

Özkan geçen günlerde de oğluyla benzer bir paylaşım yaparak ilgi odağı olmuştu.

Öte yandan Ufuk Özkan, geçen gün de Instagram hesabından kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir paylaşım yapmıştı.

Toparlanma sürecinde olduğu görülen Özkan, hikayesinde 'Her şey kontrol altında' notunu düşmüştü.

YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMAYAN KARDEŞİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ!

Öte yandan Özkan, yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan'a sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle teşekkür etmişti. Sanatçı, bu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurgulamıştı.

"Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder.
Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı.
O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu.
Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı.
Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi.
Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır:
Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar.
İyi ki varsın kardeşim."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE NAKİL SÜRECİYLE İLGİLİ AYRINTILARI DONÖRÜ VE ABİSİ ANLATMIŞTI!

Ufuk Özkan'a karaciğer naklinde donör olan Salih Kıvırcık, Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile geçtiğimiz günlerde Cihangir'deydi.

"GİDİYORUZ AMA ÇIKAMAMAK DA VAR"

Hastaneden çıkan ve artık sağlığına kavuşan Salih Kıvırcık, süreci anlattı: "Ameliyat günü geldi. Ufuk abinin odasına girdim. Duygulandık, eskilerden konuştuk. Ufuk abi ameliyata girerken "Gidiyoruz ama çıkamamak da var" dedi.

"HER ŞEYE HAZIRDIK"

Her şeye hazırdık yani. Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane kurban kestirmiş."

Peki Ufuk Özkan'ın tüm bu sağlık sürecinde neler yaşanmıştı?

Ufuk Özkan, zorlu bir karaciğer nakli sürecinin ardından hayata yeniden "merhaba" dedi! Günlerce süren belirsizlik, 11 saatlik kritik operasyon ve hastane koridorlarında nefeslerin tutulduğu o anlar geride kaldı ancak yankıları devam ediyor. Ünlü oyuncunun kardeşi, ameliyat sabahı yaşanan ve hafızalardan silinmeyecek o kareleri şu sözlerle paylaştı...

"Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu… Ama şükürler olsun ki abimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı.
Ufuk abimle ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı… Ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için ömürlük bir hatıra, tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak.

Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye…
Rabbim çare bekleyen, şifa bekleyen bütün kullarına şifa eylesin. Kimseyi umutsuzlukla sınamasın. Dualarımız birbirimize muhafız olsun."

DOKTORU AMELİYAT SONRASI SÜRECİ ANLATMIŞTI

Türkiye'nin ekranlardan tanıdığı ve sevdiği isim Ufuk Özkan, hayatının en zorlu sınavını başarıyla geride bıraktı. Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Başarılı sürecin ardından taburcu edilen Özkan, kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

"UMUT OLMAK, HAYAT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ"

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, "Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor" diye konuştu.

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Özkan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiğini ifade etti.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

3 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, "Operasyonun 9,5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÖZLEDİĞİM MESLEĞİME KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM"

Organ bağışına dikkat çekmeyi hayatının bundan sonraki döneminde bir misyon edindiğini belirten Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerini de ileten Özkan, organ nakli servisinden taburcu edildiğini ve kontrol sürecinin devam edeceğini söyledi. "Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK"

Ufuk Özkan'a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek, "Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm" dedi. Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.

TAKİPLER DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Onur Yaprak, taburculuk sürecine ilişkin bilgi verdi. Yaprak, "Hem Ufuk hem de Salih kardeşimizi organ nakli bölümümüzden taburcu ettik. Ufuk kardeşimizin evi uzak olduğu için kontrollerini daha rahat sürdürebilmesi adına bir hafta daha hastanemizde misafir edeceğiz. Bu süreçte ilaç eğitimleri tamamlanacak. İlk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacak, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığını azaltacağız. Birkaç ay içerisinde tamamen sosyal yaşamına dönebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bırakarak 8 saat süren başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Doktorları hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklamıştı. Ameliyat sonrası taburcu olan Ufuk Özkan, hakkında ortaya atılan 'yoğun bakım' iddialarına paylaşım yaparak yanıt vermişti. İşte haberin detayları...

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı:

"Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek."

"SAĞLIĞIM BANA 'DUR' DEDİ"

Özkan aynı zamanda sağlığını ihmal ettiğini söyleyerek, "Yazları hep film çeken, kışları da tiyatroyla beraber devam ettiren, sağlığını öteleyen biriyim. Bu süreçte kendime iyi bakmadım. Ama bir yerde artık ben kendime artık 'Dur' diyemedim. Sağlığım bana 'Dur' dedi. Artık Salih'le kardeşlikten çok öteyiz. Sevildiğimi gerçekten biliyordum ama bunun için çok daha fazlasına ihtiyacım varmış" demişti.

YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF GELMİŞTİ

Umut Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaşmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da Instagram hesabında abisi ve Salih Kıvırcık'ın yer aldığı kareyi paylaşarak, "Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" notunu düşmüştü.