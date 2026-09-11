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Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi
Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Instagram'ı aktif şekilde kullanmaya başlayan Çilingiroğlu, bu kez spor salonundaki görüntüleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 16:05