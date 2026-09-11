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Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Instagram'ı aktif şekilde kullanmaya başlayan Çilingiroğlu, bu kez spor salonundaki görüntüleriyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 16:05
Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi
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Türk sanat ve magazin dünyasının tanınan isimlerinden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, yıllar içinde kendi tarzı ve duruşuyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Ünlü çiftin kızı olarak büyüyen Zehra Çilingiroğlu, zaman zaman ailesiyle yaptığı paylaşımlar ve özel hayatından karelerle magazin gündeminde yer alıyor.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Instagram'da son dönemde daha aktif olan Çilingiroğlu, bu kez pilates antrenmanından kareleri takipçileriyle buluşturdu.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Aletli pilates sırasında yaptığı zorlu hareketleri paylaşan genç isim, antrenmanın ardından spor salonunda çektiği ayna pozunu da yayınladı.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Zehra Çilingiroğlu'nun art arda gelen paylaşımları sosyal medyada ilgi çekti.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Müzik ve spor tutkusu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, özel yaşamıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde iş insanı Mürsel Kaya ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Çilingiroğlu'nun, çiftin 2026 yılının nisan ayında nişanlandığı yönündeki iddialarla adından söz ettirdiği belirtilmişti.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Geçen günlerde Zehra Çilingiroğlu, kardeşi Kaya ile verdiği samimi pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Kardeşlerin doğal halleri takipçilerinden tam not alırken, paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Kendine has tarzıyla dikkat çeken Çilingiroğlu, geçen günlerde ise köklerine gönderme yapan bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Trabzonlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun memleketine ait kültürel bir detayı yansıtan Zehra, başına taktığı yöresel örtüyle verdiği pozda "Tam özüme döndüm şimdi, teşekkürler" ifadelerine yer vererek babasını etiketledi.

Genç ismin bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken, birçok kullanıcı Zehra'nın Karadeniz tarzını çok beğendiğini ve kendisine çok yakıştığını belirten yorumlarda bulundu.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

ESRA EROL

Başarılı sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlenen, çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile örnek bir aile kuran ünlü sunucunun, aile bağlarına olan bu düşkünlüğü aslında büyüdüğü yuvadan geliyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eyüp ilçesinde doğan ünlü isim, kalabalık ve neşeli bir ailede büyüdü.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Aile hayatına büyük önem veren Esra Erol, tam 5 kız kardeşin ortancası. Evin enerjisi hiç bitmeyen bu kalabalık yuvasında, babasının mesleği ise tüm ailenin hayat rotasını bambaşka bir yere çevirecekti.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Esra Erol'un babası Seyfi Erol bir polis memuruydu. Baba Seyfi Erol'un görevi nedeniyle çıkan tayin, aileyi İstanbul'un kalabalığından alıp Ege'nin tarihi şehri Kütahya'ya taşıdı. Televizyon dünyasına damga vuracak olan ünlü sunucu, öğrenim hayatının büyük bir kısmını işte bu şehirde, Kütahya'da tamamladı.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

İŞTE GERÇEK MEMLEKETİ!
Yıllarca Kütahya'da yaşaması sebebiyle pek çok hayranının buralı sandığı ünlü sunucunun gerçek memleketi ise çok daha başka bir bölgede! Seyfi Erol'un ve dolayısıyla Erol ailesinin kökleri Karadeniz'e uzanıyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, aslen Sinoplu! Şimdilerde İstanbul'da kariyerine yön veren güzel sunucu, aslen bir Karadeniz kızı.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

MEMELEKETİ MERAK EDİLEN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM OKTAY KAYNARCA

Türk televizyon tarihine Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi efsane karakterlerle damga vuran Oktay Kaynarca, atv ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda, samimi ve karizmatik sunumuyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Popülerliği her geçen gün artan ünlü ismin kökenleri ise merak edilip internette aratılmaya başlandı.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

Özberk, bu kez katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirmişti.

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça söylemişti: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Zorlu hareketleri peş peşe sergiledi, soluğu aynanın karşısında aldı! Zehra Çilingiroğlu’ndan pilates gösterisi

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurmuştu.