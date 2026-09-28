1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

Son olarak Monaco forması giyen Paul Pogba, Fransız ekibiyle olan sözleşmesini feshetmişti. 33 yaşındaki futbolcu, transfer dönemi sona ermesine rağmen henüz bir takımla anlaşmadı. Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor için transfer piyasasını hareketlendirecek bir iddia ortaya atıldı. PAUL POGBA BOMBASI! Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bursa temsilcisinin, son olarak Monaco forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Fransız yıldız Paul Pogba için harekete geçtiği öne sürüldü. DOPİNG CEZASI ALMIŞTI Tecrübeli futbolcu, doping cezası sebebiyle kariyerine uzun bir ara vermek zorunda kalmış ve cezasının son ermesiyle birlikte 2025 yazında Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Pogba, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeterli süreyi alamadı ve Fransız ekibinden ayrıldı. Oyuncu, Ağustos 2026'dan beri serbest statüde yer alıyor. MENAJER ÖNERİSİ Şu anda tek başına bireysel çalışmalarda bulunan Fransız yıldızın, menajerler aracılığıyla Bursaspor'a önerildiği belirtildi. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde iddialı kadro kurarak Süper Lig'e yükselmek isteyen yeşil-beyazlılar, yıldız orta sahanın takıma katkı sağlayacağını düşünüyor. MLS'TEN DE TALİPLERİ VAR! Tecrübeli yıldızın adı şimdiye kadar daha çok MLS kulüpleriyle anılmıştı. Paul Pogba 2018'de Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşamıştı. OYUNCUNUN KARİYERİ Kariyerinde daha önce Manchester United ve Juventus gibi Avrupa futbolunun dev kulüplerinde top koşturan Pogba, 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.