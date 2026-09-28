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1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

Trendyol 1 Lig ekibi, bonservisi elinde bulunan Paul Pogba için harekete geçti. MLS'ten de talipleri bulunan 33 yaşındaki yıldız için temasların başladığı belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 11:11
1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...
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Son olarak Monaco forması giyen Paul Pogba, Fransız ekibiyle olan sözleşmesini feshetmişti.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

33 yaşındaki futbolcu, transfer dönemi sona ermesine rağmen henüz bir takımla anlaşmadı.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor için transfer piyasasını hareketlendirecek bir iddia ortaya atıldı.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

PAUL POGBA BOMBASI!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bursa temsilcisinin, son olarak Monaco forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Fransız yıldız Paul Pogba için harekete geçtiği öne sürüldü.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

DOPİNG CEZASI ALMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, doping cezası sebebiyle kariyerine uzun bir ara vermek zorunda kalmış ve cezasının son ermesiyle birlikte 2025 yazında Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

Pogba, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeterli süreyi alamadı ve Fransız ekibinden ayrıldı. Oyuncu, Ağustos 2026'dan beri serbest statüde yer alıyor.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

MENAJER ÖNERİSİ

Şu anda tek başına bireysel çalışmalarda bulunan Fransız yıldızın, menajerler aracılığıyla Bursaspor'a önerildiği belirtildi.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde iddialı kadro kurarak Süper Lig'e yükselmek isteyen yeşil-beyazlılar, yıldız orta sahanın takıma katkı sağlayacağını düşünüyor.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

MLS'TEN DE TALİPLERİ VAR!

Tecrübeli yıldızın adı şimdiye kadar daha çok MLS kulüpleriyle anılmıştı.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

Paul Pogba 2018'de Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

1. Lig ekibinden Paul Pogba bombası! Türkiye’ye gelebilir...

OYUNCUNUN KARİYERİ

Kariyerinde daha önce Manchester United ve Juventus gibi Avrupa futbolunun dev kulüplerinde top koşturan Pogba, 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#PAUL POGBA #MLS #TRENDYOL 1 LİG #TÜRKİYE