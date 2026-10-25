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1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

1. Lig'de gol krallığı yarışında son durum belli oldu. Bursaspor'un golcüsü Kelechi Iheanacho'nun zirvede yer aldığı gol krallığı yarışında sürpriz isimler var.

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 20:57 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 20:59
1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımların yer aldığı 1. Lig'de 12. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda gol krallığı yarışında son duruma gözler çevrildi. Kelechi Iheanacho'nun açık ara farkla zirvede yer aldığı yarışta son durumu sizler için derledik.

1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

İşte 1. Lig gol krallığı yarışında son durum…

1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Cheikne Sylla | Manisa FK | 5 gol

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1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Aleksandar Pesic | Fatih Karagümrük | 5 gol

1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Mame Diouf | Ankara Keçiörengücü | 7 gol

1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Julien Anziani | Manisa FK | 7 gol

1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Daniel Moreno | Kayserispor | 7 gol

1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Taulant Seferi | Kayserispor | 9 gol

1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Rey Manaj | Sivasspor | 9 gol

1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Kelechi Iheanacho | Bursaspor | 16 gol

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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