1. Lig gol krallığı yarışı alev aldı! Kelechi Iheanacho fırtınası

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımların yer aldığı 1. Lig'de 12. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda gol krallığı yarışında son duruma gözler çevrildi. Kelechi Iheanacho'nun açık ara farkla zirvede yer aldığı yarışta son durumu sizler için derledik. İşte 1. Lig gol krallığı yarışında son durum... Cheikne Sylla | Manisa FK | 5 gol Aleksandar Pesic | Fatih Karagümrük | 5 gol Mame Diouf | Ankara Keçiörengücü | 7 gol Julien Anziani | Manisa FK | 7 gol Daniel Moreno | Kayserispor | 7 gol Taulant Seferi | Kayserispor | 9 gol Rey Manaj | Sivasspor | 9 gol Kelechi Iheanacho | Bursaspor | 16 gol