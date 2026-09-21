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1. Lig'de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...
1. Lig'de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Kayserispor ve Bursaspor 19 puanla ligde ilk 2 sırada yer alıyor. Oynanan zorlu maçlarda oyuncuların bireysel performansları dikkat çekerken, Bursaspor'dan Kelechi Iheanacho gol krallığı yarışına damga vurdu. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 21.09.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 13:00