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1. Lig'de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Kayserispor ve Bursaspor 19 puanla ligde ilk 2 sırada yer alıyor. Oynanan zorlu maçlarda oyuncuların bireysel performansları dikkat çekerken, Bursaspor'dan Kelechi Iheanacho gol krallığı yarışına damga vurdu. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 21.09.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 13:00
1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

Süper Lig'e yükselme bileti arayan takımların mücade ettiği 1. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. Oynanan maçlar sonrası gözler gol krallığı yarışına çevrildi. Bursaspor'un yıldızı Kelechi Iheanacho, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. İşte 1. Lig'de gol krallığı yarışında son durum...

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

10- Rogerio Thuram | Pendikspor | 3 gol

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

9- Cheickne Sylla | Manisa FK | 4 gol

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1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

8- Batuhan Kör | Sarıyer | 4 gol

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

7- Daniel Moreno | Kayserispor | 5 gol

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

6- Mame Diouf | Ankara Keçiörengücü | 5 gol

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

5- Julien Anziani | Manisa FK | 5 gol

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

4- Aleksandar Pesic | Fatih Karagümrük | 5 gol

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

3- Rey Manaj | Sivasspor | 6 gol

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

2- Taulant Seferi | Kayserispor | 7 gol

1. Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! Bursasporlu Iheanacho listeyi altüst etti...

1- Kelechi Iheanacho | Bursaspor | 9 gol

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KAYSERİSPOR #BURSASPOR #REY MANAJ